Schul­lei­tung sehr zufrie­den mit der Lösung – Inte­rims­stät­te bis zur Fer­tig­stel­lung des Neubaus

Die Nut­zung der Con­tai­ner mit den Inte­rims­klas­sen soll mit Schul­be­ginn am Mon­tag, 08.01.2025 auf­ge­nom­men wer­den. In den Con­tai­nern sind 6 Klas­sen unter­ge­bracht um wäh­rend der Bau­zeit des Tei­lersatz­neu­baus den Unter­richt an der Schu­le sicherzustellen.Die Kosten für die Con­tai­ner betra­gen ca 1.000.000,–€. Sie wer­den ca 4 – 5 Jah­re benö­tigt. Wei­ter­hin begin­nen ab 08.01.2024 die Abbruch­ar­bei­ten am Ost­trakt um das Bau­feld für den Tei­lersatz­neu­bau frei­zu­stel­len. Die Roh­bau­ar­bei­ten für den Tei­lersatz­neu­bau sol­len dann im April beginnen.

„Die Con­tai­ner erfül­len alle Ansprü­che und wir sind sehr zufrie­den mit die­ser Lösung“, freut sich Schul­lei­ter Peter Gerhardt.

„Bis zur Fer­tig­stel­lung des Ersatz­neu­baus sind wir auf die­se Lösung ange­wie­sen. Alle Wün­sche der Schu­le wur­den umge­setzt. Ich bin beein­druckt, was eine modu­la­re Bau­wei­se alles mög­lich macht. Das Trep­pen­haus, die Gän­ge, die Toi­let­ten­an­la­gen und ins­be­son­de­re auch die Klas­sen­räu­me erfül­len alle Stan­darts.“, zeigt sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zufrie­den mit der gefun­de­nen Lösung bis der Neu­bau in etwas 5 Jah­ren errich­tet ist.