Die dies­jäh­ri­ge Jah­res­haupt­ver­samm­lung fand am 05.01.2024 um 19:00 im Pfarr­heim in Kirch­schlet­ten statt.

Nach der Begrü­ßung durch 1. Vor­stand Sieg­fried Bau­er aus Kirch­schlet­ten wur­de den Ver­stor­be­nen des Ver­eins, in die­sem Jahr beson­ders Georg Bay­er aus Ebing, mit einer Schwei­ge­mi­nu­te gedacht.

Anschlie­ßend trug Sieg­fried Bau­er vor den 20 erschie­ne­nen Ver­eins­ka­me­ra­den sei­nen umfang­rei­chen und inter­es­san­ten Jah­res­be­richt 2023 vor.

Der Kas­sen­be­richt durch Kas­sier Rein­hold Ebit­sch aus Reuth­los ergab geord­ne­te Finan­zen, im abge­lau­fe­nen Jahr, in dem das 100jährige Bestehen des Ver­ei­nes mit einem klei­nen Fest gefei­ert wur­de, konn­te ein Über­schuss ver­bucht wer­den. Die ein­stim­mi­ge Ent­la­stung des Kas­siers (bei einer Ent­hal­tung) durch die Ver­samm­lung wur­de nach dem posi­ti­ven Ergeb­nis der Kas­sen­prü­fung, vor­ge­tra­gen durch Kas­sen­prü­fer Ste­phan Böh­mer aus Ober­obern­dorf, erteilt.

Nach dem Kas­sen­be­richt ver­las Schrift­füh­rer Hel­mut Hen­ne­mann aus Scheß­litz die Pro­to­kol­le des letz­ten Vereinsjahres.

Im März fin­det der all­jähr­li­che Jose­fi-Got­tes­dienst für alle leben­den und ver­stor­be­nen Ver­eins­mit­glie­der in der Pfarr­kir­che in Kirch­schlet­ten statt. Die Ter­mi­ne für die Frie­dens­wall­fahrt nach Vier­zehn­hei­li­gen, die Gedenk­fei­er am Ver­miss­ten­kreuz in Hall­stadt und den Volks­trau­er­tag in Kirch­schlet­ten wur­den den Ver­sam­mel­ten vom 1. Vor­stand bekannt gegeben.

Im letz­ten Tages­ord­nungs­punkt Wün­sche, Anträ­ge, Ver­schie­de­nes schlug Sieg­fried Bau­er vor, das Hand­geld bei Fest­be­su­chen zu erhö­hen. Die­ser Vor­schlag wur­de von der Ver­samm­lung ohne Gegen­stim­me angenommen.

Um 19:45 war man am Ende der Tages­ord­nung ange­kom­men und der 1. Vor­stand Sieg­fried Bau­er bedank­te sich noch­mals bei allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern beim Fest, beim Schirm­herrn Fritz Geuß für die Stif­tung des Fah­nen­ban­des und bei Ste­phan Böh­mer für den Film über das Vereinsjubiläum.

Gemein­de­rat Robert Zenk über­brach­te Grü­ße vom Markt Zap­fen­dorf und bedank­te sich für die Durch­füh­rung des gelun­ge­nen Jubi­lä­ums­fe­stes, wel­ches im klei­nen Rah­men statt­fand. Auch den Hel­fe­rin­nen und Hel­fern sprach er sei­nen Dank aus. Die Erhö­hung des Hand­gel­des für Fest­be­su­che ist aus sei­ner Sicht sehr posi­tiv und eine sinn­vol­le Investition.

2. Vor­stand Georg Geh­rin­ger aus Ober­obern­dorf rich­te­te sei­ne Dan­kes­wor­te an den Schirm­her­ren Fritz Geuß, an die gesam­te Vor­stand­schaft, beson­ders an den 1. Vor­stand und des­sen Frau Mar­git, sowie an alle anwe­sen­den Ver­eins­mit­glie­der und an Ste­phan Böh­mer für den Jubiläumsfilm.

Danach schloss der 1. Vor­stand Sieg­fried Bau­er den offi­zi­el­len Teil der Ver­samm­lung mit dem obli­ga­to­ri­schen Gruß „In Treue fest“.

Zum Abschluss zeig­te Kame­rad Ste­phan Böh­mer aus Ober­obern­dorf einen 45minütigen Film, der anläss­lich des Jubi­lä­ums­fe­stes auf­ge­nom­men wur­de. Jedes Ver­eins­mit­glied kann hier­zu einen Link erhal­ten, um den Film im Inter­net bei You­Tube anzuschauen.