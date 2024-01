Bau­ern­ver­band, Hand­wer­ker­schaft sowie Logi­stik­un­ter­neh­men pla­nen am Mon­tag, 8. Janu­ar, bun­des­wei­te Kund­ge­bun­gen gegen die aktu­el­le Wirt­schafts­po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung. Auch in der Stadt Bay­reuth ist eine Demon­stra­ti­on ange­mel­det. Sie wird als Stern­fahrt von Trak­to­ren, Last­kraft­wa­gen der Spe­di­teu­re und Fahr­zeu­gen der Hand­wer­ker mit dem Ziel Volks­fest­platz statt­fin­den. Die Ver­an­stal­ter rech­nen mit etwa 500 Fahr­zeu­gen. Mit erheb­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen im Stadt­ge­biet muss daher gerech­net werden.

Die Stern­fahrt beginnt an ver­schie­de­nen Sam­mel­punk­ten im Land­kreis Bay­reuth, so in Spänf­leck, Wei­den­berg, Bind­lach, Zeu­len­reuth, Ober­waiz und Hör­hof. Ab 10 Uhr fah­ren die Trak­to­ren dann stern­för­mig Rich­tung Bay­reuth. Gegen 13 Uhr ist am Volks­fest­platz eine Abschluss­kund­ge­bung mit ver­schie­de­nen Rede­bei­trä­gen vor­ge­se­hen. Um cir­ca 15 Uhr wer­den die Fahr­zeu­ge den Volks­fest­platz wie­der ver­las­sen und die Heim­fahrt antreten.

Auf der Fahrt vom jewei­li­gen Sam­mel­punkt zum Volks­fest­platz sowie bei der Heim­fahrt der Trak­to­ren und son­sti­gen Fahr­zeu­ge muss mit erheb­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen gerech­net werden.

Dies gilt vor allem für die Stra­ßen rund um den Volks­fest­platz, wie die Fried­rich-Ebert-Stra­ße und die Grün­wald­stra­ße, sowie für den Hohen­zol­lern­ring, die Königs­al­lee oder die Albrecht-Dürer-Straße.

Die Poli­zei behält sich vor, falls erfor­der­lich, ab 10 Uhr eine Sper­rung der Fried­rich-Ebert-Stra­ße im Bereich zwi­schen der Königs­al­lee und der Grü­ne­wald­stra­ße vor­zu­neh­men. Auch im Stadt­bus­ver­kehr der Stadt­wer­ke muss auf­grund der zu erwar­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen mit erheb­li­chen Beein­träch­ti­gun­gen gerech­net werden.