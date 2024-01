Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag nutz­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter aus, dass eine 85jährige Frau ihren Pkw in der Hei­lig­grab­stra­ße an der Fried­hofs­mau­er geparkt abge­stellt hat­te. Im Zeit­raum von 15:50 Uhr bis 16:20 Uhr wur­de die Schei­be des Bei­fah­rer­fen­sters ein­ge­schla­gen und die im Inne­ren lie­gen­de Hand­ta­sche samt Inhalt her­aus­ge­stoh­len. Neben sämt­li­chen Aus­weis­pa­pie­ren wur­den auch 50 Euro Bar­geld ent­wen­det. Am Fahr­zeug ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 500 Euro.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich in Bam­berg / Gau­stadt gegen 17.30 Uhr ein Vor­fall zwi­schen dem Fah­rer eines Ford und einem bis dato unbe­kann­ten Rol­ler Fah­rer. Der 56jährige Pkw-Fah­rer befuhr die Gau­stadter Haupt­stra­ße und woll­te in die Fischer­gas­se abbie­gen. Dazu ver­rin­ger­te er die Fahrt. Ein hin­ter dem Pkw fah­ren­der Rol­ler­fah­rer nahm dies wahr, hup­te und schlug im Vor­bei­fah­ren gegen die Heck­schei­be des Pkw, sodass ein Scha­den in Höhe von rund 500 Euro ent­stand. Hin­wei­se zum reni­ten­ten Rol­ler­row­dy nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Ein im Bereich des Park­plat­zes an der Schran­ne abge­stell­ter VW Bul­ly / weiß, wur­de an der kom­plet­ten Bei­fah­rer­sei­te durch ein ande­res Fahr­zeug so beschä­digt, dass Sach­scha­den in Höhe von rund 2000 Euro ent­stand. Den Unfall­zeit­raum grenzt der Geschä­dig­te auf den Frei­tag von 12 Uhr bis 13 Uhr ein.

Eine wei­te­re Ver­kehrs­un­fall­flucht ereig­ne­te sich im Zeit­raum von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf einem Park­platz eines Nah­ver­sor­gers in der Pödel­dor­fer Stra­ße 1. Hier wur­de die Fah­rer­tü­re eines Pkw ein­ge­dellt, sodass Sach­scha­den in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Damen­sport­jacke aus der Gar­de­ro­be entwendet

HIRSCHAID. Von Frei­tag auf Sams­tag fand in der Sport­hal­le im Georg-Kügel-Ring 1 eine Fei­er statt. In der Zeit von Mit­ter­nacht bis 03 Uhr wur­de aus der unver­sperr­ten Gar­de­ro­be eine grü­ne Damen­sport­jacke und ein dar­in befun­de­ner Pkw-Schlüs­sel ent­wen­det. Es ent­stand hier­bei ein Scha­den i.H.v. 200,- EUR. Die Ermitt­lun­gen wur­den gegen unbe­kann­ten Täter auf­ge­nom­men. Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Bereich der Gar­de­ro­be bzw. Sport­hal­le bemerkt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129–310 entgegen.

Streit von Dis­ko­be­su­chern wur­de mit den Fäu­sten ausgetragen

HALL­STADT. In den frü­hen Mor­gen­stun­den kam es vor der Dis­ko­thek in der Miche­lin­stra­ße zu einer hand­greif­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen vier jun­gen Män­nern. Die­se gerie­ten in Streit, gin­gen auf­ein­an­der los und schlu­gen sich. Die jun­gen Män­ner tru­gen nur leich­te Ver­let­zun­gen davon und muss­ten vor Ort nicht wei­ter behan­delt werden.

Gegen die vier jun­gen Män­ner wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung ermit­telt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129–310 zu melden.

Betrun­ken Pkw gefahren

BUR­GE­BRACH. Im Rah­men eines Bezie­hungs­streits wur­de nach dem geflüch­te­ten Täter gefahn­det und die­ser wur­de von einer Strei­fe in Bur­ge­brach in sei­nem schwar­zen Audi fest­ge­stellt. Bei der wei­te­ren Auf­nah­me wur­de star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt, wor­auf­hin ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Der Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,5 Pro­mil­le. Das hat­te für den 29-jäh­ri­gen eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­schei­nes zur Fol­ge. Wei­ter­hin droht dem 29-jäh­ri­gen eine Geld­stra­fe und ein mehr­mo­na­ti­ger Führerscheinentzug.

Unter Dro­gen­ein­fluss E‑Scooter gefahren

SCHÖN­BRUNN. Frei­tag­nacht geriet ein 15-jäh­ri­ger in der Kel­ler­stra­ße in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Beim Jugend­li­chen wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, was eine Blut­ent­nah­me und die Unter­bin­dung sei­ner Wei­ter­fahrt nach sich zog. Im Anschluss wur­de der Jugend­li­che sei­ner Mut­ter über­ge­ben. Dem Jugend­li­chen erwar­tet nun ein Buß­geld und ein Ein­trag ins Verkehrszentralregister.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Zu einem ver­ba­len Streit zwi­schen zwei Senio­ren kam es am Frei­tag­vor­mit­tag in Forch­heim als eine 77-jäh­ri­ge Frau ihren Pkw am rech­ten Fahr­bahn­rand abge­stellt hat­te um ihren Ein­kauf zu ent­la­den. Hier­durch war es einem 76-Jäh­ri­gen Pkw-Len­ker nicht mehr mög­lich zu pas­sie­ren, wor­auf­hin er die Frau ansprach. Hier­bei gerie­ten die Per­so­nen in Streit, in wel­chem die Dame mehr­fach belei­digt wur­de. Des­halb rief sie die Poli­zei zur Hil­fe und erstat­te­te eine Anzei­ge. Die Situa­ti­on konn­te durch die Beam­ten geschlich­tet werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Fen­ster­schei­be eingeschlagen

LICH­TEN­FELS. An einer Woh­nung in der Krap­pen­ro­ther Stra­ße wur­den in der Nacht auf Frei­tag zwei Fen­ster­schei­ben durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein­ge­schla­gen. Wer kann Hin­wei­se auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Unfall­be­tei­lig­ter gesucht

EBENS­FELD. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Frei­tag­mor­gen von Ober­küps in Rich­tung Dörrn­was­ser­los. Ein noch unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer fuhr hier­bei im Gegen­ver­kehr gegen den Sei­ten­spie­gel eines 59jährigen Pkw-Fah­rers. Im Anschluss ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher, ohne sei­ne Per­so­na­li­en zu nen­nen? Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher oder das Fahr­zeug nimmt die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 entgegen.

„Gän­se­lie­sel“ beschädigt

LICH­TEN­ELS. Das bekann­te Flecht­kunst­werk an der Cobur­ger Stra­ße wur­de in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag durch meh­re­re Jugend­li­che mut­wil­lig beschä­digt. Bei einer ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­ten die zunächst flüch­ti­gen 5 Jugend­li­chen im Alter von 15 bis 23 Jah­ren durch die Poli­zei auf­ge­grif­fen und ein­deu­tig iden­ti­fi­ziert wer­den. Die teil­wei­se stark alko­ho­li­sier­ten Jugend­li­chen müs­sen sich nun vor dem Gesetz verantworten.

Ein­bre­cher schei­tern an Haustür

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Frei­tag­nacht ver­such­ten Unbe­kann­te in ein Haus ein­zu­bre­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Frei­tag­nacht, kurz nach 2 Uhr, mach­ten sich Ein­bre­cher an der Tür eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stra­ße „Alter Weid­ner­bach“ zu schaf­fen. Es gelang ihnen aber nicht die Tür auf­zu­bre­chen. Statt­des­sen ver­ur­sach­ten die Täter so viel Lärm, dass der Haus­be­sit­zer aus dem Schlaf geris­sen wur­de. Als die­ser die Außen­be­leuch­tung ein­schal­te­te, ergrif­fen die Män­ner die Flucht mit einem wei­ßen Mer­ce­des Kasten­wa­gen. An die­sem waren nicht näher bekann­te aus­län­di­sche Kenn­zei­chen ange­bracht. Es ent­stand ein gerin­ger Sachschaden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Wer kann Anga­ben zum ver­such­ten Ein­bruch machen? Wer hat die Täter mög­li­cher­wei­se auf der Flucht beob­ach­tet? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.