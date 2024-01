Kon­zert des Evan­ge­li­schen Freun­des­krei­ses Hof

Die Kon­zer­te des Evan­ge­li­schen Freun­des­krei­ses Hof haben in unse­rer Regi­on mitt­ler­wei­le Tra­di­ti­on. Wer erin­nert sich nicht an das bewe­gen­de Kon­zert des letz­ten Jah­res „Sagt, dass die Lie­be allen Kum­mer heilt!“ – Auch heu­er wer­den Chor und Band des EFH wie­der zu Gast sein. Ihr Musi­cal „Die Hüt­te“, das schon Tau­sen­de berühr­te, wird auf viel­fa­chen Wunsch wiederholt.

Es greift die The­ma­tik des gleich­na­mi­gen Welt­best­sel­lers von Wil­liam P. Young auf: Wo ist Gott in einer Welt, die so voll ist von unaus­sprech­li­chem Leid?

„Die­ser Abend soll Her­zen ver­än­dern, Trau­ern­de trö­sten, Zweif­lern den Zwei­fel neh­men, Mut­lo­sen neue Hoff­nung geben“, wün­schen sich die jun­gen Musiker.

Die Zuhö­rer erwar­tet ein zwei­stün­di­ger Mix aus Musik, Buch­tex­ten, Film­se­quen­zen und Lichtprojektion.

Das Musi­cal wird am Sonn­tag, 14. Janu­ar 2024 um 17:00 Uhr in der St. Lau­ren­ti­us Ober­tru­bach in 91286 Ober­tru­bach, Schloss­berg 2 aufgeführt.

Der Ein­tritt ist frei. Im Gemein­de­saal wird Kin­der­be­treu­ung angeboten.