Am ersten Don­ners­tag im Janu­ar star­te­te die erste Müll­sam­mel­ak­ti­on des Jah­res von Forch­heim for Future. Aus­ge­stat­tet mit Greif­zan­gen und Müll­säcken fan­den sich elf flei­ßi­ge Hel­fe­rin­nen und Hel­fer am Ein­satz­ort in der Bay­reu­ther Stra­ße ein. Eine Stun­de lang dau­er­te die Akti­on. Von Ver­packungs­müll über Ein­weg­ge­schirr, Fla­schen, Dosen Ziga­ret­ten­kip­pen, Kron­kor­ken bis zu Klei­dungs­stücken reich­te die Palet­te des gesam­mel­ten Unrats. Auf­fäl­lig: die vie­len Ver­packun­gen von Glücks­kek­sen aus dem nahe­ge­le­ge­nen asia­ti­schen Gast­haus – offen­bar war das Bedürf­nis nach Befra­gun­gen von For­tu­na über Sil­ve­ster beson­ders groß. Und auch wenn der Anblick der zahl­reich gefüll­ten Müll­säcke ein klei­nes „Erfolgs­er­leb­nis“ sug­ge­riert, so hin­ter­lässt es doch offe­ne Fra­gen bezüg­lich der Nach­läs­sig­keit und Gedan­ken­lo­sig­keit man­cher Mitmenschen.