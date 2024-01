Beim Schüt­zen­ver­ein „Edel­weiß Pox­dorf“ fand die Königs­pro­kla­ma­ti­on statt. Am vor­an­ge­gan­ge­nen Schie­ßen nah­men ins­ge­samt 96 Schüt­zen teil. Bevor es zur Königs­pro­kla­ma­ti­on ins Schüt­zen­heim ging, wur­den die amtie­ren­den Köni­ge von den Schüt­zen mit Blas­mu­sik und Böl­ler­schüs­sen zuhau­se abge­holt. Ver­eins­vor­stand Horst Batz nahm im Schüt­zen­heim anschlie­ßend die Preis­ver­tei­lung vor.

Der erste Preis auf die „Ehren­schei­be“, bei der es für jeden der 96 Teil­neh­mer einen Preis gab, ging an Moni­ka Mer­kel mit einem 11,6 – Tei­ler. Die näch­sten Plät­ze beleg­ten Otto May­wald und Karin Stark. Auf der „Glücks­schei­be“ schaff­te Karo­la Wag­ner mit einem 20,8 – Tei­ler einen sen­sa­tio­nel­len Schuss und sieg­te somit vor Ali­na Hof­mann und Eva Kohlmann.

Die Mei­ster­schei­be gewann Tobi­as Reck mit 96,7 Rin­gen und ver­wies Andre­as Stark und Oswald Schmidt auf die Plät­ze zwei und drei.

Danach wur­den die Pokal­ge­win­ner bekannt­ge­ge­ben. Den Schü­ler­po­kal gewann Sophia Simml. Den Jugend­po­kal sicher­te sich Marie Hof­mann. Der Pokal in der Damen­klas­se ging mit 94,8 Rin­gen an Karin Stark und in der Schüt­zen­klas­se an Andre­as Stark mit einer Serie von 99,2 Ringen.

Beim Oldie-Cup sieg­te Oswald Schmidt mit 98,1 Rin­gen vor Moni­ka Mer­kel und Alfons Freund.

Den Höhe­punkt des Abends stell­te die Krö­nung der neu­en Köni­ge dar. Schüt­zen­kö­nig für das Jahr 2024 ist Alfons Freund vor Flo­ri­an Stark und Harald Kausch­ke. Damen­kö­ni­gin ist Moni­ka Mer­kel, nächst­plat­ziert waren Sarah May­wald und Ulri­ke Hofmann.

Jose­fi­ne Henglein war in der Schü­ler- und Jugend­klas­se die Schüt­zin mit dem besten Schuss auf die Königs­schei­be und ist somit neue Jugendkönigin.

Ulri­ke Hofmann