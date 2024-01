Zwei hoch­wer­ti­ge Autos gestohlen

In der Nacht zum Frei­tag haben Auto­die­be zwei Mal in Ober­fran­ken zuge­schla­gen: In Kulm­bach stah­len sie einen Audi, in Brei­ten­güß­bach einen Mer­ce­des. Bei­des hoch­wer­ti­ge Fahr­zeu­ge. Bei­de mit Keyl­ess-Go aus­ge­stat­tet. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Frei­tag­mor­gen, kurz vor 4 Uhr, stah­len die Täter im Kulm­ba­cher Orts­teil Kat­schen­reuth einen schwar­zen Audi A5 Sport­back im Wert von zir­ka 40.000 Euro aus einer Hof­ein­fahrt im Stirn­weg. Am Fahr­zeug waren zuletzt die Kenn­zei­chen: KU-PK 709 ange­bracht. Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen dürf­ten die Täter die Keyl­ess-Go-Funk­ti­on des Audi aus­ge­nutzt haben um das Auto zu starten.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Kat­schen­reuth bemerkt? Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­po Bay­reuth unter der Tel-Nr.0921/506–0 entgegen.

Seit Frei­tag, 6 Uhr, fehlt ein wei­ßer Mer­ce­des GLC 250 4Matic im Wert von zir­ka 40.000 Euro aus der Schüt­zen­stra­ße in Brei­ten­güß­bach. Der Hal­ter hat­te das Fahr­zeug am Vor­abend vor sei­ner Gara­ge abge­stellt. Am Mer­ce­des waren zuletzt die Kenn­zei­chen: BA-JD 703 ange­bracht. Die Auto­die­be dürf­ten auch hier das Funk­si­gnal des Schlüs­sels über­brückt haben.

In die­sem Fall ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Wer Anga­ben zum Dieb­stahl des Mer­ce­des machen kann, mel­det sich bit­te unter Tel-Nr. 0951/9129–491 bei der Bam­ber­ger Kripo.

Warn­hin­weis der ober­frän­ki­schen Polizei

Ihr Fahr­zeug ver­fügt auch über Keyl­ess-Go? Dann schütz­ten Sie es gegen Diebstahl!

Die Poli­zei Ober­fran­ken rät: Stel­len Sie ihr Fahr­zeug nicht offen zugäng­lich ab. Ist das nicht mög­lich? Bewah­ren Sie die Fahr­zeug­schlüs­sel in einem funk­dich­ten Behält­nis auf!

Mehr Infor­ma­tio­nen zum The­ma „Keyl­ess-Go“ fin­den Sie auch unter www​.poli​zei​-bera​tung​.de.