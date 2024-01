Brand­mel­de­an­la­ge ausgelöst

Am gest­ri­gen Abend wur­de der Lösch­zug der Feu­er­wehr Buben­reuth von der Inte­grier­ten Leit­stel­le Nürn­berg zu einem Ein­satz in einer Flücht­lings­un­ter­kunft am Eichen­platz geru­fen. Der Grund für den Ein­satz war die Aus­lö­sung der Brand­mel­de­an­la­ge in der Einrichtung.

Der Ein­satz­lei­ter führ­te eine gründ­li­che Erkun­dung durch und konn­te rasch die Ursa­che iden­ti­fi­zie­ren. Die Brand­mel­de­an­la­ge wur­de durch ange­brann­tes Koch­gut aus­ge­löst. Die Ursa­che wur­de besei­tigt und die Anla­ge konn­te zurück­ge­setzt wer­den. Im Anschluss wur­de die Ein­satz­stel­le an den Betrei­ber übergeben.

Nach etwa einer hal­ben Stun­de Ein­satz­dau­er konn­ten die Ein­satz­kräf­te wie­der in das Gerä­te­haus einrücken.