Für Mon­tag, 8. Janu­ar 2024, wur­den für das Gebiet in und um die Stadt Forch­heim zwei Pro­test­ak­tio­nen von Land­wir­ten und Spe­di­tio­nen ange­kün­digt, wel­che vor­aus­sicht­lich erheb­li­che Aus­wir­kun­gen auf den Stra­ßen­ver­kehr in der Stadt Forch­heim und auf die Ein­pen­del­strecken aus dem Land­kreis Forch­heim und aus dem Umland nach sich zie­hen werden.

Die Stadt­ver­wal­tung Forch­heim weist des­halb dar­auf hin, dass auf­grund der ange­kün­dig­ten Aktio­nen von Land­wir­ten und Spe­di­tio­nen für Mon­tag, 08. Janu­ar 2024, bei der Stadt­ver­wal­tung ein ein­ge­schränk­ter Dienst­be­trieb herr­schen wird: Es wird des­halb gebe­ten, in jedem Fall vor einem per­sön­li­chen Besuch in den Ämtern und Dienst­stel­len der Stadt Forch­heim mit der zustän­di­gen Sach­be­ar­bei­tung in der Ver­wal­tung Kon­takt (tele­fo­nisch oder online) aufzunehmen.