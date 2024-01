Am Frei­tag, 12. Janu­ar, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Der Pups­prinz“ von Nina Dul­leck gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Prinz Emil hat Geburts­tag und bekommt vie­le tol­le Geschen­ke. Nur das, was er sich wirk­lich gewünscht hat, ist nicht dabei – ein Haus­tier, mit dem er reden und kuscheln kann. Für alle klei­nen und gro­ßen Prin­zen und die, die kei­ne sein wollen.