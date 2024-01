Mit dem Start ins neue Jahr hat der Spiel­plan in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga den Bam­berg Bas­kets schon ein­mal den Vor­ab-Check aller Teil­neh­mer des Sieg­mund TOP FOUR Tur­niers um den BBL-Pokal gepackt. Vor dem Gast­spiel beim Aus­rich­ter der Pokal­end­run­de, dem FC Bay­ern Mün­chen Bas­ket­ball (12.01.) und dem Heim­spiel gegen den Mei­ster aus Ulm (19.01.), steht an die­sem Sonn­tag zunächst das Heim­spiel gegen ALBA BER­LIN auf dem Pro­gramm. Die vom Kar­rie­re­cen­ter der Bun­des­wehr Mün­chen prä­sen­tier­te Par­tie beginnt um 15:30 Uhr und ist bis auf weni­ge Rest­kar­ten nahe­zu aus­ver­kauft. Wie immer wird das Spiel aus der BRO­SE ARE­NA von Dyn (Sen­dungs­be­ginn: 15:15 Uhr) live übertragen.