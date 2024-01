Zwei gro­ße öffent­li­che Park­plät­ze hält die Stadt Forch­heim für die Gäste des Kel­ler­wal­des in der Unte­ren Kel­ler­stra­ße in Forch­heim vor: Ab 01. Febru­ar 2024 wird es hier für die zahl­rei­chen Dau­er­par­ker jedoch unge­müt­lich: Erlaubt ist das Par­ken nur noch für Pkw. In der Zeit von 10:00 bis 22:00 Uhr gilt mit sicht­bar ein­ge­leg­ter Park­schei­be eine Höchst­park­dau­er von fünf Stun­den! Die ent­spre­chen­den Schil­der auf den bei­den Park­plät­zen ste­hen schon seit 16.10.2023 um den Dau­er­par­ken­den Gele­gen­heit zu geben, ihre Fahr­zeu­ge zu ent­fer­nen. Mit der Ver­war­nung wird es nun ab Febru­ar ernst.

War­um kommt es zu die­ser Maßnahme?

Der Platz auf den bei­den Park­plät­zen am Kel­ler­wald wird zuneh­mend von dau­er­par­ken­den Pkw, lang­fri­stig abge­stell­ten Wohn­mo­bi­len, Anhän­gern und Wohn­wa­gen sowie auch von Lkw bean­sprucht und für kurz­zei­ti­ge Nut­zung blockiert. Die öffent­li­chen Park­plät­ze der Stadt sol­len aber der All­ge­mein­heit z. B. für den Besuch des Kel­ler­wal­des offen­ste­hen. Immer­hin kann ein Gast, der um 17:00 Uhr sei­nen Besuch auf den Kel­lern beginnt, hier theo­re­tisch bis 10:00 Uhr am Fol­ge­tag par­ken. Auch die fünf­stün­di­ge Park­zeit am Tage soll­te für einen aus­gie­bi­gen Spa­zier­gang mit Ein­kehr aus­rei­chend sein. Somit steht dem erhol­sa­men Aus­flug in den Kel­ler­wald nichts ent­ge­gen! Aber Ach­tung: Bit­te die Park­schei­be einlegen!

Die Stadt­ver­wal­tung bit­tet um Ver­ständ­nis und wünscht einen schö­nen Besuch im Kellerwald!