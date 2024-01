Seit der Grün­dung der Bogen­ab­tei­lung der SpVgg Reuth war das ver­gan­ge­ne Jahr das wohl sport­lich erfolg­reich­ste der Abtei­lung. Die Anfän­ge mach­te die Abtei­lung 1985 mit gera­de mal 3 Mit­glie­dern. Inzwi­schen ist die Zahl auf über 70 Schüt­zen und Schüt­zin­nen ange­wach­sen, die mitt­ler­wei­le durch ihre Erfol­ge weit über die baye­ri­schen Gren­zen in Deutsch­land gut bekannt sind.

Das ver­gan­ge­ne Jahr 2023 war mit zwei deut­schen Mei­ster- und zwei deut­schen Vize­mei­ster­ti­teln, sowie einer EM-Nomi­nie­rung das bis­her erfolg­reich­ste seit der Abteilungsgründung.

Den Auf­takt mach­te im März Hei­di Hop­fen­gärt­ner bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten in der Hal­le. Sie hol­te in der Damen­klas­se Recur­ve Master den Mei­ster­ti­tel nach Reuth. Eben­falls bei die­sem Wett­kampf wurde

in der Damen­klas­se Recur­ve­bo­gen Chri­sti­na Albrecht nach einem packen­den Stech­pfeil-Fina­le Deut­schen Vizemeisterin.

Bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im Feld­bo­gen­schie­ßen wur­de Jakob Hetz im Juni in der Schüt­zen­klas­se Recur­ve neu­er Deut­scher Meister.

Den Schluss­punkt setz­te dann Peter Trö­ger Ende August bei der Deut­schen Mei­ster­schaft der 3D Schüt­zen mit dem Com­pound­bo­gen, er wur­de Deut­scher Vizemeister.

Der neue Abtei­lungs­lei­ter Jakob Hetz, der außer­dem für den TS Bay­reuth in der Bun­des­li­ga star­tet, wur­de 2023 für die Euro­pa­mei­ster­schaft Feld­bo­gen im ita­lie­ni­schen San­si­ca­rio nomi­niert. Er ging bereits zum zwei­ten mal für Deutsch­land an den Start und beleg­te einen guten Platz im vor­de­ren Mittelfeld.

Aber auch wei­te­re Reu­ther Lei­stungs­schüt­zen erreich­ten im ver­gan­ge­nen Jahr wie­der­holt sehr gute Ergeb­nis­se und Podest­plät­ze auf Bezirks- und Baye­ri­scher Ebene.

In den lau­fen­den Liga-Mann­schafts­wett­be­wer­ben sind die Reu­ther Schüt­zin­nen und Schüt­zen eben­falls sehr erfolg­reich unter­wegs. In der Bay­ern­li­ga Nord steht die Com­pound­mann­schaft unan­ge­foch­ten auf Platz 1, die Recur­ve­mann­schaft der Reu­ther führt aktu­ell in der Ober­li­ga Nord­west eben­falls die Tabel­le an. In der Bezirks­klas­se steht das zwei­te Reu­ther Recur­ve­team auf den zwei­ten Platz des Klassements.

Ein Schlüs­sel zum Erfolg waren sicher­lich die guten Traings­mög­lich­kei­ten, wel­che der Ver­ein sei­nen Bogen­schüt­zin­nen und Schüt­zen bie­tet, wie z.B. ein eige­nes Bogen­ge­län­de auf der Hut in Reuth , sowie drei­mal wöchent­li­ches Hal­len­trai­ning in der Wintersaison.

Auch das Reu­ther Trai­ner­team mit Alt­mei­ster Klaus Zamet­zer, Mat­thi­as Wag­ner (bei­de B‑Trainer DOSB), sowie Chri­sti­an Reut­ter und Peter Trö­ger (bei­de C‑Trainer) hat einen nicht uner­heb­li­chen Anteil an die­sen tol­len Ergebnissen.

Man darf gespannt sein, ob die Reu­ther auch 2024 an die gro­ßen Erfol­ge des Vor­jah­res anknüp­fen kön­nen. Die Grund­stei­ne hier­für wur­den bereits bei der Bezirks­mei­ster­schaft in der Hal­le Ende 2023 gelegt.