COBURG. Am Don­ners­tag­abend schlug ein 18-Jäh­ri­ger auf einen 15-Jäh­ri­gen ein. Danach ent­riss ihm ein 19-Jäh­ri­ger gewalt­sam sei­ne Umhän­ge­ta­sche. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Um kurz nach 18 Uhr traf sich der 15-Jäh­ri­ge zunächst mit zwei 14-jäh­ri­gen Bekann­ten in der Dr.-Hans-Schack-Straße in Coburg. Kurz danach kamen zwei jun­ge Män­ner im Alter von 18 und 19 Jah­ren hin­zu. Die­se waren in Beglei­tung von zwei Unbe­kann­ten. Der 18-jäh­ri­ge Syrer schlug dem 15-jäh­ri­gen Deut­schen unver­mit­telt mit der Faust in das Gesicht. Anschlie­ßend ver­such­te er erfolg­los des­sen Tasche an sich zu rei­ßen. Schließ­lich ent­riss der 19-jäh­ri­ge Deut­sche dem 15-Jäh­ri­gen gewalt­sam die Umhän­ge­ta­sche, bevor er mit dem Rest der Vie­rer­grup­pe flüch­te­te. Der 15-Jäh­ri­ge erlitt bei dem Vor­fall leich­te Ver­let­zun­gen. Die Tasche ent­hielt unter ande­rem Air-Pods im Wert von etwa 300 Euro. Bei den poli­zei­li­chen Fahn­dungs­maß­nah­men konn­te eine Strei­fe die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen fest­neh­men. Die­se müs­sen sich nun wegen des Ver­dachts des Rau­bes straf­recht­lich verantworten.