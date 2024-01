Auch in Stadt und Land­kreis Bam­berg wird es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen und Ver­samm­lun­gen kommen

Wegen der bun­des­wei­ten Pro­test­ak­tio­nen der Land­wir­tin­nen und Land­wir­te wird es am kom­men­den Mon­tag, 8. Janu­ar, auch spür­ba­re Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen in Stadt und Land­kreis Bam­berg geben. Dar­auf wei­sen der Land­kreis und die Stadt Bam­berg hin.

Bei den Ord­nungs­be­hör­den von Stadt und Land­kreis wur­den für den 8. Janu­ar von unter­schied­li­chen Ver­an­stal­tern meh­re­re Ver­samm­lun­gen ange­mel­det. Das Grund­recht auf Ver­samm­lungs­frei­heit nimmt dabei in Kauf, dass es zu Beein­träch­ti­gun­gen kom­men darf. Die­se Beein­träch­ti­gun­gen dür­fen die All­ge­mein­heit nicht unzu­mut­bar bela­sten (Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­grund­satz).

Ver­wal­tun­gen und Poli­zei haben des­halb in Gesprä­chen mit den Anmel­den­den Wert dar­auf gelegt, die Ein­schrän­kun­gen für die Bevöl­ke­rung zeit­lich und räum­lich auf ein ver­tret­ba­res Maß zu begren­zen. Unver­rück­ba­re Vor­ga­be der Ord­nungs­be­hör­den und der Poli­zei ist, dass es kei­ne Ein­schrän­kun­gen von Ret­tungs- und Ein­satz­fahr­zeu­gen geben darf.

Zen­tra­le Ver­an­stal­tung wird die Kund­ge­bung des Baye­ri­schen Bau­ern­ver­ban­des ab 11 Uhr an der Bro­se Are­na sein. Bei der zwei­stün­di­gen Ver­an­stal­tung wer­den cir­ca 500 Trak­to­ren bezie­hungs­wei­se Schlep­per erwar­tet. Als wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen sind eine Mahn­wa­che in Recken­dorf von 16 bis 22 Uhr sowie eine Stern­fahrt von Burg­has­lach nach Schlüs­sel­feld mit anschlie­ßen­der Kund­ge­bung am Markt­platz in Schlüs­sel­feld geplant.

Im Rah­men einer der ange­mel­de­ten Ver­an­stal­tun­gen wer­den von 6 bis 8 Uhr sechs der 13 Auto­bahn­auf­fahr­ten der A 70 und A 73 im Land­kreis blockiert. Betrof­fen sind die Auto­bahn­auf­fahr­ten But­ten­heim, Mem­mels­dorf, Brei­ten­güß­bach-Mit­te, Brei­ten­güß­bach-Nord, Hall­stadt und Viereth-Trunstadt.

Das ursprüng­li­che Ansin­nen, alle 13 Auto­bahn­auf­fahr­ten län­ge­re Zeit zu blockie­ren wur­de in den Gesprä­chen zurück­ge­führt auf die Blocka­de der oben genann­ten Auf­fahr­ten zeit­lich begrenzt von 6 bis 8 Uhr. Eine Blocka­de der Auf­fahr­ten der Anschluss­stel­le Schlüs­sel­feld auf die A 3 wur­de wegen der Groß­bau­stel­le dort abgelehnt.

Des Wei­te­ren soll auf der B 22 zwi­schen Bur­ge­brach und Ebrach durch das Par­ken von meh­re­ren Fahr­zeu­gen in den Orts­ein­fahr­ten von Bur­ge­brach, Burg­wind­heim, Ebrach, Unter­wei­ler und Unter­stein­ach der dor­ti­ge Ver­kehr aus­ge­bremst werden.

Durch die ange­kün­dig­ten Ver­kehrs­blocka­den kön­nen auch der ÖPNV im Bereich Schü­ler- und Lini­en­ver­kehr sowie ins­be­son­de­re im Land­kreis auch die geplan­ten Tou­ren der Müll­ab­fuhr beein­träch­tigt sein.

Die Bevöl­ke­rung wird gebe­ten, soweit mög­lich, ent­spre­chen­de Vor­keh­run­gen zu tref­fen und für die Anfahrt zur Schu­le und Arbeits­stät­te ent­spre­chen­de Zeit­re­ser­ven ein­zu­pla­nen. Die Stadt­bus­se in Bam­berg fah­ren nach dem regu­lä­ren Fahr­plan. Wegen der Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen ist jedoch mit mas­si­ven Ver­spä­tun­gen und Aus­fäl­len im Stadt­bus­ver­kehr zu rech­nen. Auch in den Abend­stun­den ist im Stadt­ge­biet Bam­berg wei­ter mit Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen zu rechnen.

Nach­dem es auch in den umlie­gen­den Land­krei­sen ähn­li­che Pro­te­ste der Land­wir­te mit ver­kehr­li­chen Aus­wir­kun­gen geben wird, emp­feh­len Stadt und Land­kreis, am Mon­tag mehr Zeit für Fahr­ten einzuplanen.