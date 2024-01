Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Hoch­wer­ti­ge Sät­ze Kom­plett­rä­der entwendet

Vom Gelän­de eines Auto­hau­ses in der Karl-Zucker-Stra­ße in Erlan­gen wur­den zwei hoch­wer­ti­ge Sät­ze Räder gestoh­len. Im Zeit­raum zwi­schen dem 28.12.2023 und dem 04.01.2024 mon­tier­ten unbe­kann­te Täter von zwei Fahr­zeu­gen jeweils alle vier Räder ab und ent­wen­de­ten die­se. Der Gesamt­wert der acht Räder wird auf ca. 10.000 € geschätzt. Aktu­ell sind kei­ner­lei Täter­hin­wei­se vor­han­den, mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls wer­den daher gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

3 Laden­die­be im Outlet

Am Don­ners­tag Nach­mit­tag kam es in einem Spor­tout­let in Her­zo­gen­au­rach zu drei Laden­dieb­stäh­len. Ein 26-jäh­ri­ger ent­wen­de­te Ware im Wert von 35,- Euro. Zeit­gleich ent­wen­de­te ein 22-jäh­ri­ger Ware im Wert von 77,- Euro. Auch ein 21-jäh­ri­ger wur­de beim Ent­wen­den von Her­ren­ober­be­klei­dung im Wert von ca. 80,- Euro erwischt. Alle drei Täter gin­gen mit dem­sel­ben Modus Ope­ran­di vor, in dem sie die Eti­ket­ten der Sport­ar­ti­kel abris­sen und den Kas­sen­be­reich, ohne Bezah­lung der Ware, pas­sier­ten. In logi­scher Kon­se­quenz wur­den straf­recht­li­che Ermitt­lungs­ver­fah­ren gegen die Die­be durch die PI Her­zo­gen­au­rach eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Pkw mut­wil­lig beschädigt

Erst am Don­ners­tag wur­de bei der Poli­zei in Höch­stadt eine Sach­be­schä­di­gung an einem roten Renault Clio ange­zeigt, die bereits in der Zeit vom 22. bis 27. Dezem­ber des Vor­jah­res statt­ge­fun­den hat. Der unbe­kann­te Täter zer­kratz­te die Bei­fah­rer­tü­re des im Tat­zeit­raum in der Wol­fe­näcker­stra­ße 43 in Hem­ho­fen abge­stell­ten Pkws und ver­ur­sach­te so einen Scha­den in Höhe von 1000 Euro. Zeu­gen kön­nen sich tele­fo­nisch bei der PI Höch­stadt unter der Num­mer 09193/63940 melden.

Unfall­flucht

Dich­tes Auf­fah­ren führ­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag bei Höch­stadt auf der Orts­ver­bin­dung zwi­schen Etzels­kir­chen und Med­ba­cher Kreis­ver­kehr dazu, dass ein Pkw-Fah­rer einer vor ihm fah­ren­den Auto­fah­re­rin bei deren Abbie­ge­vor­gang in den Kie­fern­dor­fer Weg tat­säch­lich auf­fuhr. Schlim­mer noch war dann, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher nicht anhielt, um sich um die Scha­den­re­gu­lie­rung zu küm­mern, son­dern ein­fach heim­fuhr. Dort konn­te er auch von den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch ange­trof­fen wer­den. Einen plau­si­blen Grund für sein Ver­hal­ten konn­te der 22jährige nicht nen­nen. Der Scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen wur­de auf ins­ge­samt 4500 Euro geschätzt, ver­letzt wur­de nie­mand. Das Fehl­ver­hal­ten des jun­gen Man­nes zieht nun eine Straf­an­zei­ge nach sich.