Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

E‑Scooter Fah­rer wird von Auto erfasst

COBURG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag stieß ein E‑Scooter Fah­rer und ein Auto­fah­rer im Cobur­ger Stadt­ge­biet zusam­men. Der E‑Scooter Fah­rer ver­letz­te sich bei dem Zusammenstoß.

Ein 32-Jäh­ri­ger bog am Don­ners­tag um 14:50 Uhr mit sei­nem Hyun­dai vom Park­platz eines Auto­hau­ses in die Neu­stadter Stra­ße ein. Dabei über­sah er einen 44-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem E‑Scooter auf dem Geh­weg unter­wegs war. Der E‑Scooter Fah­rer stürz­te und ver­letz­te sich leicht. Ein Ret­tungs­dienst brach­te ihn in ein Kli­ni­kum. Die Cobur­ger Poli­zei führt gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher Ermitt­lun­gen wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Mer­ce­des-Fah­rer gerät in den Gegen­ver­kehr und tou­chiert ande­res Fahrzeug

BAD RODACH, ST 2205, LKR. COBURG. Ein leicht Ver­letz­ter und min­de­stens 20.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­mit­tag auf der Staats­stra­ße 2205 bei Bad Rodach.

Ein 77-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer war am Don­ners­tag um 12:30 Uhr mit sei­nem Fahr­zeug auf der St2205 von Schweig­hof in Rich­tung Bad Rodach unter­wegs. In einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve kam er nach links auf die Gegen­fahr­bahn und tou­chier­te dort den Sko­da eines 84-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Coburg. Der Mer­ce­des-Fah­rer ver­lor die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, schleu­der­te nach dem Zusam­men­stoß über die Gegen­fahr­bahn und blieb in einem Acker ste­hen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­letz­te sich leicht und wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Der ent­ge­gen­kom­men­de Unfall­be­tei­lig­te blieb unver­letzt. Am Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­chers ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Am ent­ge­gen­kom­men­den Sko­da wur­de die lin­ke Fahr­zeug­front und die lin­ke Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Anhän­ger übersehen

Stock­heim – Eine Fahr­zeug­füh­re­rin war am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, gegen 13.14 Uhr mit ihrem PKW von Haß­lach bei Kro­nach kom­mend auf der Bun­des­stra­ße 89 in Fahrt­rich­tung Burg­grub unter­wegs. Kurz nach der dor­ti­gen Bahn­un­ter­füh­rung stand ein Klein­trans­por­ter samt Anhän­ger des Stra­ßen­bau­am­tes, da an der Ört­lich­keit Arbei­ten im Ver­kehrs­raum durch­ge­führt wur­den. Die Dame über­sah die­sen Anhän­ger und fuhr auf die­sen auf. Hier­bei ver­letz­te sich die Unfall­ver­ur­sa­che­rin leicht. Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ter Pkw beschä­digt – Ver­ur­sa­cher flüchtig

Kulm­bach – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de am Kun­den­park­platz des Kauf­lan­des Kulm­bach ein gepark­ter Pkw, schwar­zer Audi/​S3, an der rech­ten Front beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ist der­zeit unbe­kannt und flüch­tig. Der Sach­scha­den wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach ger­ne tele­fo­nisch ent­ge­gen (Tel. 09221/609–0).

Schlüs­sel­bund samt Fahr­zeug­schlüs­sel aufgefunden

Kulm­bach – Eine ehr­li­che Fin­de­rin hat am Frei­tag­vor­mit­tag einen auf­ge­fun­de­nen Schlüs­sel­bund mit u.a. einem Fahr­zeug­schlüs­sel bei der Poli­zei Kulm­bach abge­ge­ben. Die­ser wird zunächst dort ver­wahrt und wird anschlie­ßend an das Fund­bü­ro der Stadt Kulm­bach über­ge­ben. Der Fund­ge­gen­stand kann jeder­zeit von dem/​der Eigen­tü­mer/-in abge­holt werden.