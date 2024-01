Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Aggres­si­ve Laden­die­be muss­ten gefes­selt werden

BAM­BERG. Don­ners­tag­mit­tag wur­de in einem Super­markt in der Forch­hei­mer Stra­ße eine 47-Jäh­ri­ge beim Laden­dieb­stahl erwischt. Ihre Beu­te waren Ener­gy­drinks und ein Becher Kaf­fee. Sie woll­te den Laden ver­las­sen, ohne die bereits kon­su­mier­ten Geträn­ke im Wert von ca. 4,50 Euro zu bezah­len. Gegen­über der ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fe war sie sehr auf­ge­bracht und lies sich nicht beru­hi­gen, wes­halb ihr Hand­fes­seln ange­legt wer­den mussten.

Wenig spä­ter wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 33-Jäh­ri­ger beim Dieb­stahl einer Fla­sche Vod­ka beob­ach­tet. Von der Fili­al­lei­tung dar­auf ange­spro­chen hän­dig­te er die Fla­sche aus und woll­te anschlie­ßend flie­hen. Die gera­de ein­ge­trof­fe­ne Poli­zei­strei­fe konn­te ihn stop­pen. Da auch die­ser Laden­dieb sehr aggres­siv war, muss­te auch er gefes­selt wer­den. Sei­ne Beu­te belief sich auf ca. 12,50 Euro.

Eben­falls auf Alko­hol und Ener­gy­drinks im Wert von ca. 17 Euro hat­te es ein 22-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße abgesehen.

Abge­stell­ter Mitsu­bi­shi durchwühlt

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh gegen 6:00 Uhr wur­de ein blau­er Mitsu­bi­shi in der Bren­ner­stra­ße abge­stellt. Als die Fah­re­rin am Abend zu ihrem Auto zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass es nicht mehr ver­sperrt war und das Fahr­zeug­inne­re durch­wühlt wur­de. Ent­wen­det wur­den eine Funk­fern­be­die­nung und der Fahrzeugschein.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Kel­ler­ab­teil auf­ge­bro­chen und durchwühlt

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag, 23.12.2023 und Diens­tag, 02.01.2024 bra­chen Unbe­kann­te ein Kel­ler­ab­teil eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Hegel­stra­ße auf. In dem Abteil wur­den meh­re­re Schrän­ke geöff­net und durch­wühlt. Ent­wen­det wur­de ledig­lich ein Schlüssel.

Toi­let­ten­tür beschädigt

BAM­BERG. Frei­tag­früh gegen 0:30 Uhr ran­da­lier­ten ein 18-Jäh­ri­ger und ein 16-Jäh­ri­ger in einer Gast­stät­te in der Lan­gen Stra­ße. Bei­de schlu­gen gegen die Tür der Her­ren­toi­let­te und rich­te­ten einen Scha­den in Höhe von 150 Euro an. Nach Anzei­gen­auf­nah­me durf­te die Mut­ter des 16-Jäh­ri­gen die­sen bei der Poli­zei abholen.

Blau­er Fie­sta angefahren

BAM­BERG. Ein am Son­nen­plätz­chen abge­stell­ter blau­er Ford/​Fiesta wur­de zwi­schen Sams­tag, dem 23.12.2023 und Mitt­woch, dem 03.01.2024 von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

OBER­HAID. Unbe­kann­te schlu­gen eine Fen­ster­schei­be der Weih­nachts-Krip­pe in der Grün­an­la­ge am Dr.-Hau-Platz ein. Dabei ent­stand Scha­den von ca. 200 Euro.

Wer hat am Don­ners­tag, zwi­schen 7 und 12 Uhr, ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

GEISFELD. Beim Rück­wärts­fah­ren stieß am Mitt­woch­vor­mit­tag ein Auto­fah­rer gegen eine Stra­ßen­la­ter­ne in der Orts­stra­ße „Anger­reuth“. Obwohl dabei ein Scha­den von etwa 500 Euro ent­stand und der Ver­ur­sa­cher von einem Zeu­gen ange­spro­chen wur­de, unter­ließ er es , sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Der 50-jäh­ri­ge Auto­fah­rer wird des­halb wegen Unfall­flucht zur Anzei­ge gebracht.

Ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer stieß auf dem Park­platz hin­ter der Kir­che gegen einen schwar­zen Pkw, BMW, und rich­te­te dabei einen Front­scha­den von ca. 4.000 Euro an. Anschlie­ßend flüch­te­te der Ver­ur­sa­cher. An der Unfall­stel­le konn­te ein Karos­se­rie­teil auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den durch die Land­kreis­po­li­zei aufgenommen.

Son­sti­ges

SCHESS­LITZ. Unter Alko­hol­ein­fluss setz­te sich am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein 68-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw und fuhr zu einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg neben der A 70. Dort wur­de er in sei­nem Fahr­zeug von einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei ange­trof­fen und über­prüft. Wäh­rend der Befra­gung des Fah­rers bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch, so dass ein Alcotest durch­ge­führt wur­de. Die­ser ver­lief posi­tiv und erbrach­te 0,54 Pro­mil­le. Wei­ter­hin gab der Mann noch an, kei­ne Fahr­erlaub­nis zu besit­zen. Die Wei­ter­fahrt wur­de dar­auf­hin sofort unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Zudem muss­te der Fahr­zeug­füh­rer zur Blut­ent­nah­me ins Krankenhaus.

WEI­CHEN­DORF. In eine am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Klo­ster­stra­ße durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le geriet ein 59-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Dabei stell­te sich her­aus, dass der Mann ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis unter­wegs war. Er wird wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis zur Anzei­ge gebracht.

BAM­BERG. In Schlan­gen­li­ni­en war am Frei­tag, gegen 1.40 Uhr, ein Fahr­zeug auf dem Ber­li­ner Ring unter­wegs. Dies blieb einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei nicht ver­bor­gen. In der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­de das mit vier Per­so­nen besetz­te Fahr­zeug schließ­lich ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Der 31-jäh­ri­ge Fah­rer stand erheb­lich unter Alko­hol­ein­fluss. Neben einer deut­li­chen Alko­hol­fah­ne, tor­kel­te der Mann beim Aus­stei­gen und hat­te eine ver­wa­sche­ne Aus­spra­che. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,08 Pro­mil­le. Dar­auf­hin muss­te der Alko­hol­sün­der zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Zudem wur­den die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Da der 31-Jäh­ri­ge kei­nen Wohn­sitz in Deutsch­land besitzt wur­de nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft eine Sicher­heits­lei­stung einbehalten.

STAF­FEL­BACH. Am Frei­tag Vor­mit­tag gab es eine erhöh­te Poli­zei­prä­senz im Bereich Staf­fel­bach. In die­sem Zusam­men­hang kam es zu einer Bege­hung einer Asyl­un­ter­kunft zusam­men mit Kräf­ten der Bereit­schafts­po­li­zei. Hier­bei konn­ten kei­ner­lei Straf­ta­ten oder ande­re Ver­stö­ße fest­ge­stellt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Raser erwischt

Wei­lers­bach. In der Don­ners­tag­nacht führ­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt eine Geschwin­dig­keits­über­wa­chung an einem Unfall­schwer­punkt auf der B 470 durch. Dabei fie­len zwei Auto­fah­rer auf, die sich nicht an die vor­ge­ge­be­ne Höchst­ge­schwin­dig­keit von 70 km/​h hiel­ten. Der Schnell­ste durch­brau­ste mit sei­nem Ford die Mess­stel­le mit 103 km/​h. Der 49-jäh­ri­ge Fah­rer muss mit einem emp­find­li­chen Buß­geld und Punk­ten in Flens­burg rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Kat­zen­stein­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 6 wur­den in der Zeit von Mon­tag, den 18.12.23, 03:00 Uhr, bis Diens­tag, den 19.12.23, 03:30 Uhr, ein mit Ket­ten­schloss gesi­cher­tes Fahr­rad ent­wen­det. Das Pedelec der Mar­ke Vic­to­ria in rot/​schwarz hat noch einen Wert von ca. 2.000,- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Dormitz. Nach einer pri­va­ten Fei­er gab es Frei­tag­nacht gegen 03:15 Uhr einen Streit zwi­schen dem 40-jäh­ri­gen Stief­va­ter und dem 19-jäh­ri­gen Freund von des­sen Toch­ter. Die Situa­ti­on eska­lier­te und es kam zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen den bei­den Män­nern. Als kur­ze Zeit spä­ter die ein­ge­setz­ten Beam­ten die Streit­par­tei­en von­ein­an­der tren­nen woll­ten, belei­dig­te der 19-Jäh­ri­ge die­se. Anschlie­ßend wur­de er mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Erlan­gen ver­bracht. Gegen bei­de Män­ner wur­de ein Straf­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Der 19-Jäh­ri­ge muss sich zusätz­lich noch wegen Belei­di­gung der Ein­satz­kräf­te verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Dieb­stahls­se­rie in Schney

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag ereig­ne­te sich im Orts­teil Schney eine Dieb­stahls­se­rie. Ein jun­ger Marok­ka­ner aus Bam­berg drang durch eine Kel­ler­tü­re in ein Anwe­sen im Quel­len­weg ein und ent­wen­de­te Bar­geld, Schmuck und wei­te­re Wert­ge­gen­stän­de. Der Anwoh­ner bemerk­te gegen 03.45 Uhr den Ein­dring­ling und rief umge­hend die Poli­zei, wäh­rend der Dieb die Flucht ergriff. Im Zuge einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te der Flüch­ti­ge in der Nähe gestellt und vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Er hat­te einen Teil des Die­bes­gu­tes bei sich.

Im Ver­lauf des Tages stell­te sich her­aus, dass meh­re­re Pkws im Orts­teil ange­gan­gen wur­den. Teils wur­de ledig­lich geprüft, ob die Fahr­zeu­ge offen sind, teil­wei­se wur­den aus nicht ver­schlos­se­nen Autos Wert­sa­chen ent­wen­det. Ent­spre­chen­de Video­auf­zeich­nun­gen lie­gen der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels vor. Wei­ter­hin konn­te in einem Grund­stück in der Park­stra­ße ein Ruck­sack, der eben­falls Die­bes­gut beinhal­te­te, auf­ge­fun­den wer­den. Ins­ge­samt wur­de Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de im 4‑stelligen Euro-Bereich entwendet.

Die Ermitt­lun­gen zur Klä­rung des genau­en Sach­ver­halts lau­fen auf Hochtouren.

Schau­fen­ster­schei­be eingeschlagen

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag gegen 23:10 Uhr ver­nahm eine Haus­ei­gen­tü­me­rin am Markt­platz einen lau­ten Knall und konn­te vom Fen­ster aus zwei süd­län­di­sche Per­so­nen vom Tat­ort weg­lau­fen sehen. Im Rah­men der Nah­be­reichs­fahn­dung konn­te der 40-jäh­ri­ge Täter gestellt wer­den. Er hat­te eine stark blu­ten­de Wun­de an der Hand und war mit zwei wei­te­ren männ­li­chen Per­so­nen im Stadt­ge­biet unter­wegs. Alle drei Män­ner waren stark alko­ho­li­siert. Der ver­letz­te Beschul­dig­te kam im Anschluss mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge wegen Sachbeschädigung.

Zaun beschä­digt

LICH­TEN­FELS. Ein 71-jäh­ri­ger Mann erstat­te­te Anzei­ge bei der Poli­zei wegen Sach­be­schä­di­gung am Zaun sei­nes Anwe­sens in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße. Vor Ort konn­ten meh­re­re Löcher im Kunst­stoff­zaun fest­ge­stellt wer­den. In den Löchern befan­den sich noch Reste von Sil­ve­ster-Böl­lern. Als Tat­zeit­raum kommt der Sonn­tag, 12:00 Uhr, bis Mon­tag, 12:00 Uhr, in Frage.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu die­ser Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.