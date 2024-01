Sel­ber Wöl­fe vs. Star­bulls Rosen­heim 2:3 (1:1; 0:0; 1:1 / 0:1)

Auch im näch­sten Heim­spiel gegen einen Kon­kur­ren­ten muss­ten die Sel­ber Wöl­fe die näch­ste Nie­der­la­ge hin­neh­men. Die Wöl­fe began­nen stark und hat­ten den Geg­ner im Griff. Nach dem glück­li­chen Aus­gleich der Star­bulls ver­lo­ren die Wöl­fe zuneh­mend die Kon­trol­le über das Spiel. In der Over­ti­me fehl­te dann etwas der Mut, die Par­tie hier für sich zu ent­schei­den. Die Wöl­fe müs­sen die bei­den Heim­spie­le nun schnellst­mög­lich abha­ken und im besten Fal­le schon am Sonn­tag in Ravens­burg wie­der in die Erfolgs­spur zurückfinden.

Wöl­fe klar überlegen

Die Wöl­fe star­ten domi­nant in die Begeg­nung und erspiel­ten sich ein Chan­cen­plus. Von den Gästen war in der Offen­si­ve wenig zu sehen. Die erste gro­ße Chan­ce hat­te Kruminsch, der von McN­eill im Slot bedient wur­de, jedoch knapp das Tor ver­fehl­te. Die Wöl­fe blie­ben wei­ter am Drücker, wor­aus dann auch die ver­dien­te Füh­rung resul­tier­te. Hörd­ler im Spiel­auf­bau mit einem star­ken Pass auf Bas­sen, der im Angriffs­drit­tel auf Miglio quer­leg­te und der Texa­ner zog ent­schlos­sen mit der Rück­hand zum Tor, wo er den Puck gefühl­voll unter die Lat­te leg­te. Das erste Power­play der Star­bulls über­stan­den die Wöl­fe auch pro­blem­los und hat­ten hier selbst sogar zwei Chan­cen, die Füh­rung aus­zu­bau­en. In den letz­ten Minu­ten wur­den die Gäste dann etwas akti­ver und konn­ten kurz vor der Pau­se noch den Aus­gleich durch Feigl erzie­len, der Wei­de­kamp im kur­zen Eck über­win­den konnte.

Umkämpf­tes Mitteldrittel

Die Star­bulls knüpf­ten an ihre letz­ten Minu­ten im ersten Drit­tel an und waren nun deut­lich bes­ser in der Partie.

Die Defen­si­ve der Wöl­fe war immer wie­der gefor­dert, vor allem Wei­de­kamp hat­te alle Hän­de voll zu tun. Die Wöl­fe kamen zwar auch immer wie­der zu guten Chan­cen, schei­ter­ten aber immer wie­der am gut auf­ge­leg­ten Pöp­per­le. Nau­mann hät­te die erneu­te Füh­rung erzie­len kön­nen, doch sein Ver­such mit der Rück­hand war am Ende leich­te Beu­te für Pöp­per­le. Gegen Ende des Drit­tels muss­ten die Wöl­fe zusätz­lich noch zwei­mal in Unter­zahl agie­ren. Vor allem die Stra­fe gegen Trs­ka war hier doch äußerst frag­wür­dig. Doch bis dato hal­ten sich die Wöl­fe in Unter­zahl schadlos.

Penal­ty­schie­ßen sorgt für die Entscheidung

Nach­dem die Wöl­fe die Rest­stra­fe über­stan­den hat­ten, ent­wickel­te sich ein Spiel mit Chan­cen auf bei­den Sei­ten. Die Wöl­fe waren gewillt, die Begeg­nung für sich zu ent­schei­den, muss­ten aber den näch­sten Rück­schlag hin­neh­men, als Rosen­heim ein zwei gegen eins aus­spiel­te und Dode­ro die Star­bulls erst­mals in Füh­rung brin­gen konn­te. Die Gast­ge­ber setz­ten alles dar­an, den Aus­gleich zu erzie­len, was dann in Per­son von Knack­stedt auch gelang. Nach Bul­ly­ge­winn von McN­eill fass­te sich Marusch ein Herz und zog von der blau­en Linie ab. Pöp­per­le konn­te nur pral­len las­sen und Knack­stedt war beim Rebound zur Stel­le. Die Wöl­fe inve­stier­ten in den Schluss­mi­nu­ten noch­mal alles, hat­ten aber Pech, als Peter nur den Pfo­sten traf.

Es ging in die Over­ti­me und hier merk­te man bei­den Mann­schaf­ten an, kei­ne Feh­ler machen zu wol­len. Die fünf Minu­ten ver­lie­fen ohne grö­ße­re Chan­cen auf bei­den Sei­ten und so muss­te letzt­lich das Penal­ty­schie­ßen die Ent­schei­dung brin­gen. Auf Sel­ber Sei­te ver­ga­ben Knack­stedt, Trs­ka und Hel­jan­ko. Bei den Star­bulls war es Rei­ter, der mit sei­nem Penal­ty die zwei Punk­te für Rosen­heim sicherte.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik