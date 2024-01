Was genau geplant ist und wo es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kommt

Nicht nur der Bau­ern­ver­band und ande­re Initia­ti­ven wer­den am kom­men­den Mon­tag den Ver­kehr im Land­kreis und der Stadt Forch­heim aus Pro­test gegen die Vor­ha­ben der Bun­des­re­gie­rung lahm­le­gen, son­dern auch der Ver­ein LsV (Land­wirt­schaft ver­bin­det) Bay­ern, Kreis­grup­pe Forch­heim, lahm­le­gen. Wir spra­chen mit Orga­ni­sa­tor Tho­mas Dittrich vom Angus­hof in Rüs­sen­bach (Eber­mann­stadt) was genau geplant ist.

An acht Kno­ten­punk­ten von Zeckern bis Beh­rin­gers­müh­le wer­den die Ein- und Aus­fahr­ten zur B 470 in der Zeit von 6 Uhr bis 20 Uhr kom­plett blockiert sein. Alle acht Demos sind ange­mel­det und wur­den vom Land­rats­amt Forch­heim geneh­migt. Dittrich betont dass man ein Zei­chen gegen die ver­fehl­te Land­wirt­schafts­po­li­tik der Ampel unter dem Mot­to „Es reicht“ set­zen wol­le. Kein Durch­kom­men, außer für den Ret­tungs­dienst, für den Schul­bus­ver­kehr und für Not­fäl­le den gan­zen Tag über an acht Kno­ten­punk­ten geben.

Bis zum spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag war Dittrich noch damit beschäf­tigt die Geneh­mi­gun­gen für die acht ein­zel­nen Demos her­zu­brin­gen. Nun steht fest dass

die Auf­fahrt bei Zeckern zur B 470,

die obe­re Ein- und Aus­fahrt bei Weilersbach,

die Pretz­fel­der Kreuzung,

die Ein- und Aus­fahrt nach Rüs­sen­bach in den Lindenweg,

die Abzwei­gung in Gas­sel­dorf Rich­tung Unterleinleiter/​Heiligenstadt,

die Ein- und Aus­fahrt zur Bahn­hofs­stra­ße in Streitberg

und die Abzwei­gung in Beh­rin­gers­müh­le in das obe­re Wie­sent­tal in Rich­tung Waischenfeld

blockiert sein werden.

Die B470 selbst wird für den Durch­fahrts­ver­kehr nicht blockiert. Außer­dem gibt es kein Durch­kom­men mehr in der Orts­mit­te von Gos­berg auf der Staats­stra­ße St 2236 in Rich­tung Doben­reuth in bei­den Rich­tun­gen. Wie Dittrich betont gibt es bei jeder Stra­ßen­sper­rung Aus­weich­mög­lich­kei­ten mit Umwe­gen um auf die B 470 zu gelan­gen, oder umgekehrt.

Es wer­den nicht nur Land­wir­te an den Pro­test­ak­tio­nen teil­neh­men, son­dern auch Hand­wer­ker, LKW-Fah­rer, Geschäfts­leu­te und Bür­ger. Jeder ist will­kom­men um sei­nen Pro­test aus­zu­drücken. An jedem Blocka­de­punkt steht steht ein Ver­samm­lungs­lei­ter als Ansprech­part­ner zur Ver­fü­gung. Maß­geb­lich mit­or­ga­ni­siert haben die Pro­test­ak­tio­nen des LsV Micha­el Spon­sel aus Neu­dorf im Markt Wie­sent­tal und Eva End­reß aus Serl­bach bei Forch­heim. Dittrich betont das sei­ne Orga­ni­sa­ti­on nicht mit den „Kli­makle­bern“ gleich­ge­setzt und weder in die rech­te noch lin­ke Ecke gerückt wer­den möch­te. „Mit denen haben wir nichts zu tun, unse­re Ver­an­stal­tun­gen sind alle ange­mel­det und geneh­migt“, sagt Dittrich. Er bit­tet außer­dem um Ver­ständ­nis dass es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kom­men wird. Nur so kön­ne man aber der Bevöl­ke­rung klar machen, dass es so nicht mehr wei­ter­ge­hen kann.