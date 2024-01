„Unser Hans braucht dei­ne Hilfe“

Der 64-jäh­ri­ge Hans aus Obern­grub bei Hei­li­gen­stadt hat Blut­krebs. Um wie­der gesund zu wer­den, benö­tigt er eine Stamm­zell­spen­de. Wer gesund und zwi­schen 17 und 55 Jah­re alt ist, kann hel­fen und sich am Sonn­tag, den 14. Janu­ar im alten Sport­heim des DJK Teu­chatz in 91332 Hei­li­gen­stadt als poten­ti­el­le Stamm­zell­spen­de­rin oder poten­zi­el­ler Stamm­zell­spen­der bei der DKMS regi­strie­ren las­sen. Auch Geld­spen­den wer­den benö­tigt, da der gemein­nüt­zi­gen Gesell­schaft allein für die Regi­strie­rung jeder Spen­de­rin und jeden Spen­ders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Hans ist ein ech­ter Obern­gru­ber. Bereits seit 64 Jah­ren kann er die klei­ne Gemein­de sein Zuhau­se nen­nen. Hier hat er gemein­sam mit sei­ner Ehe­frau Inge­borg den elter­li­chen Hof über­nom­men, den er in sei­ner Frei­zeit mit viel Enga­ge­ment bewirt­schaf­tet. Sei­ne Lei­den­schaft ist es, Pro­jek­te zu pla­nen, zu koor­di­nie­ren und vor allem umzu­set­zen. Hans ist ein Macher, sodass er die Repa­ra­tu­ren der Fahr­zeu­ge und Maschi­nen mit viel Hin­ga­be selbst über­nimmt. Freun­de und Fami­lie beschrei­ben Hans als einen hilfs­be­rei­ten und cle­ve­ren All­tags­hel­den, der vor kei­ner Auf­ga­be zurückschreckt.

Außer­dem ver­bringt er sehr ger­ne Zeit mit sei­ner Fami­lie. Neben sei­ner Frau sind sei­ne drei Kin­der mit Partner:innen und sei­ne drei klei­nen Enkel­kin­der sein gan­zer Stolz. Er liebt es, Zeit mit sei­nen Lieb­sten zu ver­brin­gen. Seit Novem­ber die­ses Jah­res ist jedoch alles anders: Hans hat aku­te mye­loi­sche Leuk­ämie – Blut­krebs. Die Dia­gno­se war für die gan­ze Fami­lie ein gro­ßer Schock. Um wie­der gesund zu wer­den, benö­tigt Hans drin­gend eine Stamm­zell­spen­de. „Sein größ­ter Wunsch ist es, wie­der gesund zu wer­den, um sei­ne Kin­der und Enkel­kin­der wei­ter auf­wach­sen zu sehen“, berich­tet Hans‘ Toch­ter Julia. „Er hat noch so viel vor.“ Um ihrem Vater und ande­ren Betrof­fe­nen zu hel­fen orga­ni­sie­ren sie und ihre Fami­lie gemein­sam mit der DJK Teu­chatz, dem SC Markt Hei­li­gen­stadt und der DKMS eine Regi­strie­rungs­ak­ti­on am

Sonn­tag, den 14. Janu­ar 2024

von 13 bis 18 Uhr

im alten Sport­heim DJK Teu­chatz e.V. (Link zu GoogleMaps)

Die Regi­strie­rung geht ein­fach und schnell: Nach dem Aus­fül­len einer Ein­wil­li­gungs­er­klä­rung füh­ren die Spender:innen einen Wan­gen­schleim­haut­ab­strich mit­tels Wat­te­stäb­chen durch, damit Ihre Gewe­be­merk­ma­le im Labor bestimmt wer­den können.

Spender:innen, die sich bereits in der Ver­gan­gen­heit in der Datei regi­strie­ren lie­ßen, müs­sen nicht erneut mit­ma­chen. Ein­mal auf­ge­nom­me­ne Daten ste­hen auch wei­ter­hin welt­weit für Patient:innen zur Verfügung.

Die Regi­strie­rung wird auf digi­ta­lem Wege statt­fin­den, daher bit­ten wir die Men­schen ein Smart­phone mit zur Akti­on zu bringen.

Auch Geld­spen­den hel­fen Leben ret­ten, da der DKMS für die Neu­auf­nah­me einer Spen­de­rin oder eines Spen­ders Kosten in Höhe von 40 Euro ent­ste­hen. Jeder Euro zählt!

DKMS-Spen­den­kon­to

IBAN: DE57700400608987000614

Ver­wen­dungs­zweck: Hans, HBH002

Hin­ter­grün­de und Bild­ma­te­ria­li­en zu die­sem Auf­ruf fin­den Sie unter: https://​media​cen​ter​.dkms​.de/​p​a​t​i​e​n​t​e​n​a​k​t​i​o​n​/​u​n​s​e​r​-​h​a​n​s​-​b​r​a​u​c​h​t​-​d​e​i​n​e​-​h​i​l​fe/.