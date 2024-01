Baye­ri­sches Blindengeld

Blin­de und seh­be­hin­der­te Men­schen ste­hen vor beson­de­ren Her­aus­for­de­run­gen, um ihr Leben eigen­ver­ant­wort­lich und selbst­be­stimmt bewäl­ti­gen zu kön­nen. Die Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) unter­stützt Betrof­fe­ne zum Nach­teils­aus­gleich finan­zi­ell mit dem Baye­ri­schen Blin­den­geld. Der­zeit erhal­ten rund 14.500 Men­schen in Bay­ern die­se Leistung.

„Das ZBFS för­dert die selbst­be­stimm­te Teil­ha­be blin­der Men­schen in der Gesell­schaft aktu­ell mit 716 Euro pro Monat (Stand: 01.07.2023). Taub­blin­de Men­schen erhal­ten auf­grund ihrer außer­ge­wöhn­li­chen Situa­ti­on dop­pel­tes Blin­den­geld“, so Dr. Nor­bert Koll­mer, Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS. Auch hoch­gra­dig seh­be­hin­der­te Men­schen erhal­ten auf Antrag vom ZBFS Unter­stüt­zung, der­zeit monat­lich 214,80 Euro, taub­seh­be­hin­der­ten Men­schen wird 429,60 Euro pro Monat als Nach­teils­aus­gleich gewährt.

Im ver­gan­ge­nen Jahr 2023 zahl­te das ZBFS ins­ge­samt rund 89,79 Mil­lio­nen Euro Lei­stun­gen nach dem Baye­ri­schen Blin­den­geld­ge­setz (Bay­BlindG) an Berech­tig­te aus.

„Das Baye­ri­sche Blin­den­geld ermög­licht mehr Lebens­qua­li­tät. Und auch der Welt-Braille-Tag am kom­men­den Don­ners­tag ist wich­tig, um auf die außer­ge­wöhn­li­che Lebens­si­tua­ti­on von Men­schen mit Seh­be­hin­de­rung auf­merk­sam zu machen“, so Dr. Koll­mer weiter.

Der Welt-Braille-Tag fin­det seit 2019 stets am 4. Janu­ar statt und erin­nert an den Erfin­der der nach ihm benann­ten tast­ba­ren Punkt­schrift. Dank der von Lou­is Braille im 19. Jahr­hun­dert ent­wickel­ten Blin­den­schrift kön­nen blin­de Men­schen selbst Tex­te erfas­sen und erstel­len. Die Kom­mu­ni­ka­ti­on von Taub­blin­den ist über das soge­nann­te „Lor­men“ mög­lich, ein in die Hand geschrie­be­nes Alphabet.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­schen Blin­den- und Taub­blin­den­geld fin­den Sie unter ZBFS – Baye­ri­sches Blin­den­geld (bay​ern​.de)

Dort ist auch die bar­rie­re­freie Antrag­stel­lung mög­lich unter ZBFS – Antrag Baye­ri­sches Blin­den­geld (bay​ern​.de)