Die bereits viel­fach beach­te­te Weih­nachts­aus­stel­lung der Muse­en der Stadt Bam­berg lädt die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein, in die Welt des glä­ser­nen Weih­nachts­baum­schmucks aus Lauscha einzutauchen.

Am Bei­spiel des glä­ser­nen Weih­nachts­schmucks wird die Trans­for­ma­ti­on der viel­leicht bekann­te­sten und belieb­te­sten Fest­kul­tur der Welt und damit ihr unauf­halt­sa­mer kul­tu­rel­ler Wan­del dar­ge­stellt. Die Aus­stel­lung zeigt die Ursprün­ge der Weih­nachts­baum­tra­di­ti­on und des weih­nacht­li­chen Baum­schmucks, aus­ge­hend von der Zeit vor der Erfin­dung der glä­ser­nen Weih­nachts­ku­geln und bis in die Gegen­wart. Dabei bie­tet sich die Gele­gen­heit, einem brei­te­ren Publi­kum die Geschich­te „einer deut­schen Erfin­dung“ näher zu brin­gen, die sich spä­ter als welt­wei­ter Erfolg erwies. Ziel ist den Gästen die Mög­lich­keit zu bie­ten, die Her­stel­lungs­pro­zes­se des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes „Glas­ku­gel“ selbst zu erle­ben. Dabei wer­den auch sozi­al­ge­schicht­li­che Fra­gen im Zusam­men­hang mit der Pro­duk­ti­on, wie Frau­en- und Kin­der­ar­beit, the­ma­ti­siert. Groß­flä­chi­ge Pro­jek­tio­nen, Kin­der­sta­tio­nen und kost­ba­re Objek­te aus dem Glas­mu­se­um in Lauscha bie­ten ein Erleb­nis für die gan­ze Fami­lie: Von der Geschich­te des Weih­nachts­baum­schmucks, durch die Erfin­dung und Her­stel­lung von Glas­de­ko­ra­tio­nen, bis hin zu moder­nen, kurio­sen und unkon­ven­tio­nel­len Deko­ra­tio­nen. Die „Her­stel­lung von mund­ge­bla­se­nem glä­ser­nen Lauschaer Christ­baum­schmuck“ ist seit 2021 in das bun­des­wei­te Ver­zeich­nis des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men und seit Dezem­ber 2023 Teil des welt­wei­ten imma­te­ri­el­len Kulturerbes!

Eine run­de Sache? Wie Lauscha die Weih­nachts­ku­gel erfand.

Ein­stün­di­ger Rund­gang durch die Weih­nachts­aus­stel­lung mit der Kuratorin