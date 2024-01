Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Jun­ge Män­ner lösen Brand­alarm in zwei Park­häu­sern aus

COBURG. In der Nacht zum Don­ners­tag lösten drei Män­ner im Alter von 18 bis 22 Jah­ren in zwei Cobur­ger Park­häu­sern den Brand­mel­de­alarm aus und ver­sprüh­ten Lösch­mit­tel aus Feuerlöschern.

Sowohl im Park­haus Mau­er als auch im Park­haus Post lösten die zunächst unbe­kann­ten Män­ner gegen 4 Uhr inner­halb von weni­gen Minu­ten unab­hän­gig von­ein­an­der den Alarm aus indem sie die Sicher­heits­schei­ben der Not­ruf­mel­der ein­schlu­gen und bewusst die Alarm­knöp­fe betä­tig­ten. Die Betä­ti­gung der Alarm­ta­ster löste in bei­den Park­häu­sern einen Ein­satz von Feu­er­wehr und Poli­zei in der Innen­stadt aus.

Zudem ver­sprüh­ten die Män­ner in den Park­häu­sern meh­re­re Feu­er­lö­scher. Um 04:15 Uhr erkann­te eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in Tat­ort­nä­he eine drei­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe und unter­zog die­se einer Kon­trol­le. Bei der Befra­gung der Män­ner ver­dich­te­ten sich die Hin­wei­se, dass die­se für den Not­ruf­miss­brauch in den Park­häu­sern ver­ant­wort­lich waren. Da die jun­gen Män­ner im Lösch­schaum der ver­sprüh­ten Feu­er­lö­scher ihre Schuh­ab­drücke hin­ter­lie­ßen ver­gli­chen die Beam­ten die Schuh­soh­len der drei kon­trol­lier­ten Per­so­nen mit den an den Tat­or­ten hin­ter­las­se­nen Schuh­ab­drücken. Die­se stimm­ten über­ein. Die Poli­zi­sten nah­men die drei Män­ner in Gewahr­sam und brach­ten die­se auf die Dienst­stel­le, wo die­se ihr Fehl­ver­hal­ten einräumten.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun gegen die Drei wegen Miss­brauchs von Not­ru­fen sowie Sach­be­schä­di­gung in min­de­stens zwei Fäl­len. Der Sach­scha­den liegt im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Eurobereich.

38-Jäh­ri­ger fährt alko­ho­li­siert und ohne Führerschein

LAU­TER­TAL, TIFEN­LAU­TER, LKR. COBURG. Ein 38-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg war am frü­hen Mitt­woch­abend mit sei­nem Opel unter Alko­hol­ein­fluss im Lau­ter­ta­ler Gemein­de­teil Tie­fen­lau­ter unter­wegs. Bei der Kon­trol­le konn­te der Mann zudem kei­nen Füh­rer­schein vorweisen.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on kon­trol­lier­te den Opel des Man­nes am Diens­tag um 18:25 Uhr in der Bahn­hof­stra­ße. Wäh­rend der Kon­trol­le fiel den Beam­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch beim Fah­rer auf. Ein Alko­test ergab einen Wert von 1,94 Pro­mil­le. Als die Beam­ten den Füh­rer­schein des Man­nes sicher­stel­len woll­ten, stell­te sich her­aus, dass die­ser nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt, ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an und ermit­teln nun gegen den 38-Jäh­ri­gen wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr sowie Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tor ange­fah­ren

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 12.45 Uhr beschä­dig­te der Fah­rer eines Seats beim Aus­par­ken aus einem Park­platz im Stein­mühl­gäß­chen in Kro­nach ein Eisen­tor und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te sich das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­cher notie­ren. Der ent­stan­de­ne Scha­den am Tor beträgt etwa 500 Euro.

Flüch­ti­ger Ladendieb

Kro­nach – Auf zwei Dosen Cola hat­te es ein Laden­dieb am Mitt­woch, gegen 14.20 Uhr in einem Ein­kaufs­markt in der Kulm­ba­cher Stra­ße in Kro­nach abge­se­hen. Der Täter steck­te die Geträn­ke­do­sen ein, sprang über eine Absper­rung und rann­te flucht­ar­tig aus dem Markt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 1.40 Euro.

Dro­gen­fahrt aufgedeckt

Mark­tro­dach – Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mitt­woch, gegen 11.35 Uhr einen 46-jär­hi­gen Fahr­zeug­füh­rer auf der Bun­des­stra­ße 173 im Bereich von Mark­tro­dach. Hier­bei wur­den von den Poli­zi­sten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, was eine Blut­ent­nah­me sowie eine Fahrt­un­ter­sa­gung nach sich zog. Der Fah­rer muss nun mit einem Fahr­ver­bot und einen nicht uner­heb­li­chen Buß­geld rechnen.