Am Sams­tag, 20. Janu­ar von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, lädt die evan­ge­li­sche Kir­chen­ge­mein­de zum Frau­en-Früh­stück – in das Gemein­de­haus Wei­den­berg (Pimm­ler­haus), ein. Das Frau­en­früh­stücks­team wird ein­gangs die Besu­che­rin­nen in gewohn­ter Wei­se mit einem tol­len Früh­stücks­b­ufett ver­wöh­nen. Im Anschluss dar­an gibt es einen Impuls­vor­trag von unse­rer Regio­nal­bi­schö­fin Dr. Doro­thea Grei­ner: „„Der ver­ges­se­ne Segen“.

Herz­li­che Ein­la­dung an alle inter­es­sier­ten Frau­en, die in Gemein­schaft köst­li­che & wert­vol­le Augen­blicke mit­ein­an­der erle­ben möchten.

Wir bit­ten einen Unko­sten­bei­trag in Höhe von EUR 10,00 zu entrichten.

Anmel­dung bis spä­te­stens 03.10.23 tele­fo­nisch unter 09278/8011 & 0170/5595270 (Stei­nin­ger) und 09278/77100 (Ham­mer­schmidt) oder per Mail an utesteininger@t‑online.de.