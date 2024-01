Vor­hang auf für den 16. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga: Der BBC Bay­reuth trifft am Sams­tag (6. Janu­ar) um 19 Uhr in der Ober­fran­ken­hal­le auf die Bozic Est­ri­che Knights Kirch­heim. Head Coach Mla­den Dri­jen­cic spricht von einer gro­ßen Her­aus­for­de­rung für sein Team – und sagt, wor­auf es ankommt, um vor hei­mi­schen Publi­kum wie­der in die Erfolgs­spur zurückzukehren.

„Wir leben von Schnel­lig­keit. Die wol­len wir im Eins-gegen-Eins aus­spie­len und den Ball gut bewe­gen“, kün­digt Dri­jen­cic an, um die zuletzt über­schau­ba­re Quo­te der Feld­wür­fe wie­der zu stei­gern. Die Knights vom Fuß der schwä­bi­schen Alb sol­len mit einem agi­len Pick and Roll von Anfang an unter Druck gesetzt wer­den, im Off Ball sol­len neben dem ball­füh­ren­den Geg­ner auch des­sen Anspiel­sta­tio­nen kom­pro­miss­los zuge­stellt werden.

In der Kon­ti­nui­tät im Knights-Kader sieht Dri­jen­cic eine Stär­ke Kirch­heims. „Natür­lich wird es eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für uns, dage­gen zu bestehen. Das Team ist sehr erfah­ren und die­ses Jahr wohl noch bes­ser als in der Vor­sai­son.“ Der­zeit belegt Kirch­heim den fünf­ten Tabel­len­platz. Zehn Sie­gen ste­hen bis­her fünf Nie­der­la­gen gegen­über. Drei der letz­ten vier Spie­le haben die Knights für sich ent­schei­den können.

Kapi­tän und Tops­corer Micha­el Flowers ist die prä­gen­de Figur der Schwa­ben. Ihn zu stop­pen wer­de eine Her­ku­les­auf­ga­be. Ban­ge ist Dri­jen­cic vor ihr den­noch nicht. „Nicht vie­le Teams haben es bis­her geschafft, sei­ne Krei­se ent­schei­dend ein­zu­gren­zen. Wir wol­len mit mann­schaft­li­cher Geschlos­sen­heit dage­gen­hal­ten. Ihn unter Zeit­druck zu set­zen und zu schwe­ren Wür­fen zu erzwin­gen ist unser Ziel.“

Für BBC-Neu­zu­gang Corey Mani­gault kommt das Kirch­heim-Spiel wohl noch zu früh. Der inter­na­tio­nal erfah­re­ne 2,06 Meter gro­ße For­ward wur­de am Don­ners­tag als Ver­stär­kung des BBC Bay­reuth prä­sen­tiert. Mani­gault wird wohl erst­mals im kom­men­den Aus­wärts­spiel gegen Pader­born für den BBC auf dem Par­kett stehen.