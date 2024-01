Stadt­rat Dr. Tor­sten Lan­ge, All­ge­mein­me­di­zi­ner, fei­ert am Sams­tag, 13. Janu­ar, sei­nen 70. Geburts­tag. Dr. Lan­ge gehört dem Stadt­rat seit Juni 2016 an und ist Mit­glied der Frak­ti­on der Bay­reu­ther Gemein­schaft. Sei­ne Frak­ti­on ver­tritt er in fol­gen­den Stadt­rats­aus­schüs­sen und son­sti­gen Gre­mi­en: Jugend­aus­schuss, Kon­zes­si­ons­ver­ga­be­aus­schuss, Per­so­nal­aus­schuss, Sozi­al­aus­schuss, Umwelt­aus­schuss, Kom­mis­si­on für Digi­ta­li­sie­rung und Ver­wal­tungs­re­form, Inte­gra­ti­ons­bei­rat, Auf­sichts­rat der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und Ver­bands­ver­samm­lung des Kran­ken­haus­zweck­ver­bands Bayreuth.