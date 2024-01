Tat­ver­däch­ti­ger auf der Flucht festgenommen

KIR­CHEN­LAMITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. Am Don­ners­tag­mor­gen kam es in einer Bank­fi­lia­le in Kir­chen­lamitz zu einem Über­fall. Poli­zei­be­am­te nah­men einen Tat­ver­däch­ti­gen auf der Flucht fest. Die Staats­an­walt­schaft Hof stell­te Haft­an­trag gegen den 21-Jährigen.

Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 9 Uhr, ging bei der Ein­satz­zen­tra­le der ober­frän­ki­schen Poli­zei ein Alarm ein. Wie sich her­aus­stell­te, han­del­te es sich um einen ech­ten Über­fall. Ein Mann hat­te die Bank­fi­lia­le in der Schul­stra­ße in Kir­chen­lamitz betre­ten und unter Dro­hung mit einer Schuss­waf­fe Bar­geld gefor­dert. Nach­dem er sei­ne Beu­te emp­fan­gen hat­te, flüch­te­te er zu Fuß durch das Stadt­ge­biet. Mit Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Strei­fen der umlie­gen­den Dienst­stel­len und der Bun­des­po­li­zei lei­te­te die Poli­zei­in­spek­ti­on Wun­sie­del eine sofor­ti­ge Fahn­dung ein. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Münch­berg konn­ten wenig spä­ter einen Tat­ver­däch­ti­gen fest­neh­men. Es han­del­te sich um einen 21-jäh­ri­gen Deut­schen aus dem Raum Wun­sie­del. Der Mann hat­te einen drei­stel­li­gen Geld­be­trag erbeu­tet. Bei der Tat­waf­fe han­del­te es sich um eine Softair-Pistole.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof wird der 21-Jäh­ri­ge am Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der über die Unter­su­chungs­haft entscheidet.