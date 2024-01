Der Bau­ern­ver­band hat eine deutsch­land­wei­te Akti­ons­wo­che ange­kün­digt. Der Baye­ri­sche Bau­ern­ver­band orga­ni­siert in Abstim­mung mit dem Ver­ein ‚Land­wirt­schaft ver­bin­det Bay­ern e.V.‘ ab Mon­tag, den 8. Janu­ar 2024, meh­re­re gro­ße Demon­stra­tio­nen in Bay­ern. In Mün­chen wird zum Auf­takt eine Ver­samm­lung mit 5.000 ange­zeig­ten Teil­neh­mern statt­fin­den. Dar­über hin­aus sind in der kom­men­den Woche bay­ern­weit zahl­rei­che wei­te­re Ver­samm­lun­gen von unter­schied­li­chen Ver­an­stal­tern geplant.

Land­wir­te aus der Frän­ki­schen Schweiz (Gemein­den Pot­ten­stein, Ahorn­tal… ) demon­strie­ren mit ihren Trak­to­ren eben­falls gegen die aktu­el­le Ampel-Poli­tik am Frei­tag, den 5. Janu­ar 2024, um 16: 00 Uhr auf den Park­plät­zen des Land­gast­hofs Bau­ern­schmitt in Kirchenbirkig.

und geben ihre State­ments ab. Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert wird dabei die Anlie­gen der Land­wir­te hören und mit ihnen ins Gespräch kom­men, um die The­men in die CSU-Klau­sur­ta­gung der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten mitzunehmen.

Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen sind dabei von den 17–20 Land­wir­ten, die mit ihren Trak­to­ren kommen/​anrollen, nicht geplant. Dem Land­rats­amt wur­de die Demo ange­zeigt – Ein­wän­de wur­den weder sei­tens der Stadt Pot­ten­stein noch sei­tens des Land­rats­am­tes erhoben.