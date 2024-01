Die Thea­ter­grup­pe lädt ein!

Der Hotel­dra­chen – Komö­die von Achim Pöschl in drei Akten

Ver­wechs­lun­gen, Ver­wir­run­gen und sich stän­dig stei­gern­de Kata­stro­phen geben sich ein mun­te­res Stell­dich­ein bei der dies­jäh­ri­gen Komö­die der Thea­ter­grup­pe Leu­ten­bach „Der Hoteldrachen“.

Die Hote­liers­toch­ter Fran­zi steht zum zwei­ten Mal kurz vor ihrer Hoch­zeit. Der erste Bräu­ti­gam such­te näm­lich das Wei­te, als er sei­ne zukünf­ti­ge Schwie­ger­mut­ter, die Hotel­che­fin und „Hotel­dra­chen“ Eri­ka, ken­nen lern­te. Bertl, der neue Bräu­ti­gam, ist Hotel­er­be und erfüllt damit alle Wün­sche des „Hotel­dra­chens“. Somit könn­te Fran­zi end­lich die lang­ersehn­te Hotel­nach­fol­ge antre­ten. Ver­ständ­li­cher­wei­se darf Bertl aber sei­ne Schwie­ger­mut­ter nicht vor der Hoch­zeit zu Gesicht bekom­men. Unglück­li­cher­wei­se wird Bertl aber kurz vor der Ehe­schlie­ßung beim Sei­ten­sprung ertappt. Um jedoch ihre Hotel­nach­fol­ge nicht zu gefähr­den, kommt eine Absa­ge für Fran­zi nicht in Fra­ge. Mit Hil­fe des fin­di­gen Hotel­por­tiers, eines ein­ge­bil­de­ten Schau­spie­lers sowie eines Pfar­rers in Dop­pel­rol­le, ver­sucht nun Fran­zi zu ret­ten, was zu ret­ten ist.

Die Rol­len in der Komö­die wer­den von Son­ja Sie­ben­haar, Julia Alt, Otto Drum­mer, Klaus Wag­ner, Alex­an­der Kaul, Flo­ri­an Drum­mer, Chri­sti­ne Drum­mer, Lars Tei­chert sowie Ger­hard Dittrich gespielt.

Ter­mi­ne der Aufführungen

Sams­tag 27.01.2024 19:30 Uhr (Pre­miè­re)

Sonn­tag 28.01.2024 15:00 Uhr

Frei­tag 02.02.2024 19:30 Uhr

Sams­tag 03.02.2024 19:30 Uhr

Sonn­tag 04.02.2024 15:00 Uhr

Ort

Gro­ßer Saal im Pfarr­heim St. Jako­bus Leu­ten­bach, Am Pfarr­gar­ten 6, 91359 Leutenbach

Ab sofort sind Kar­ten im Vor­ver­kauf erhält­lich bei

Moni­ka Kaul, Tel. 09199/487 , Mo – Fr von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

, Mo – Fr von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr HAAR­SCHARF Fri­sö­re, Tel. 09199/1369 , Di – Fr von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Infor­ma­tio­nen zur Thea­ter­grup­pe unter http://​www​.thea​ter​grup​pe​-leu​ten​bach​.de/