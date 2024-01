Wie bereits in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren hat die Pfar­rei St. Mar­tin Forch­heim auch in die­ser Advents­zeit wie­der eine Wunsch­baum­ak­ti­on durch­ge­führt, um Gut­schei­ne für die Lebens­hil­fe Forch­heim zu sammeln.

Am Mitt­woch, den 03.01.2024 konn­te Ron­ja Bartsch, Lei­te­rin der Lebens­hil­fe Werk­stät­ten Forch­heim, von der Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­den, Andrea Grimm, und ihrer Stell­ver­tre­te­rin Anna­le­na Klaus 129 Gut­schei­ne im Gesamt­wert von 1290 Euro, die teil­wei­se lie­be­voll ver­packt waren, ent­ge­gen­neh­men und sprach dafür ein herz­li­ches Vergelt’s Gott aus. Sie wer­den in den näch­sten Tagen als „Nach­weih­nacht­li­ches Geschenk“ an die Mit­ar­bei­ten­den in den Werk­stät­ten ver­teilt werden.