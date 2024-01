Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auf­fahr­un­fall mit drei betei­lig­ten Fahrzeugen

Coburg. Drei beschä­dig­te Autos und min­de­stens 8.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Diens­tag­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 39-jäh­ri­ger Sko­da­fah­rer brem­ste am Diens­tag um 15:50 Uhr in der Rodach­er Stra­ße ver­kehrs­be­dingt sein Auto ab. Ein hin­ter dem Sko­da fah­ren­der 60-jäh­ri­ger Fiat-Fah­rer erkann­te das vor ihm ste­hen­de Fahr­zeug zu spät und fuhr auf die­ses auf. Ein hin­ter dem Fiat fah­ren­der 30-Jäh­ri­ger erkann­te die star­ke Brem­sung des vor ihm fah­ren­den Fiat wie­der­um zu spät und fuhr mit sei­nem Audi auf das vor ihm brem­sen­de Fahr­zeug auf. Die bei­den auf­fah­ren­den Fahr­zeu­ge waren der­art stark beschä­digt, dass sie abge­schleppt wer­den muss­ten. Die Beam­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf. Sämt­li­che Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Die Fah­rer der bei­den auf­fah­ren­den Fahr­zeu­ge ver­warn­ten die Beam­ten vor Ort.

VW-Fah­rer tou­chiert die Leitplanke

WEIT­RAMS­DORF, NEUN­DORF, B303. Ein 44-Jäh­ri­ger tou­chier­te am frü­hen Diens­tag­mor­gen auf der Bun­des­stra­ße B303, auf Höhe der Ort­schaft Neun­dorf, mit sei­nem Fahr­zeug die Leit­plan­ke. Der Auto­fah­rer blieb unver­letzt, aller­dings ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 10.000 Euro.

Der 44-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg war mit sei­nem VW am Diens­tag um 5:30 Uhr auf der Bun­des­stra­ße in Rich­tung Coburg unter­wegs. Auf Höhe Neun­dorf wich er nach eige­nen Anga­ben einem Gegen­stand auf der Fahr­bahn aus und tou­chier­te des­halb rechts­sei­tig die Leit­plan­ke. Am Fahr­zeug des Man­nes war die kom­plet­te Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt. Zudem wur­den meh­re­re Leit­plan­ken­fel­der durch den Zusam­men­stoß beschä­digt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gepark­tes Auto angefahren

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, im Zeit­raum von 12.55 Uhr bis 13.20 Uhr park­te ein Geschä­dig­ter sei­nen PKW, Hon­da, in der Stra­ße „Am Flü­gel­bahn­hof“ in Kro­nach auf dem Park­platz eines dor­ti­gen Alten­heims. Ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher beschä­dig­te den PKW im Bereich der hin­te­ren Bei­fah­rer­tür und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Nach Unfall geflüchtet

Kro­nach – Ein bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te im Zeit­raum vom 21.12.2023 bis zum 01.01.2024 den sil­bern­far­be­nen PKW, Hyun­dai eines Geschä­dig­ten, wel­cher sein Fah­zeug in der Kreuz­berg­stra­ße in einer dori­gen Park­bucht abge­stellt hat­te. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher. Der Scha­den, wel­cher ent­stan­den ist beträgt ca. 1000 Euro.