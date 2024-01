Kon­zert ent­führt in die wun­der­ba­re Welt der Tän­ze Die Stadt Coburg möch­te ihre Bürger*innen beim tra­di­tio­nel­len Neu­jahrs­kon­zert am 6. Januar…

Ord­nungs­amt Coburg: Vor­sicht beim Sil­ve­ster­feu­er­werk

In Coburg gel­ten die all­ge­mei­nen Vor­schrif­ten In Coburg gibt es in der Sil­ve­ster­nacht 23/24 kei­ne ange­ord­ne­ten Ver­bots­zo­nen, in denen Bürger*innen…