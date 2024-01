Nach 45 Jah­ren in den Ruhe­stand verabschiedet

Susan­ne Göß­wein wur­de nach 45 Arbeits­jah­ren am Land­rats­amt Kro­nach in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Stell­ver­tre­ten­der Land­rat Ger­hard Wun­der bezeich­ne­te es als etwas Außer­ge­wöhn­li­ches, über einen solch einen lan­gen Zeit­raum für einen ein­zi­gen Arbeit­ge­ber tätig zu sein. „Dabei haben Sie sich über all die Jah­re hin­weg als sehr pflicht­be­wuss­te und zuver­läs­si­ge Mit­ar­bei­te­rin aus­ge­zeich­net“, beton­te der stell­ver­tre­ten­de Land­rat in Rich­tung der Ver­wal­tungs­an­ge­stell­ten, die sich unter ande­rem in den Berei­chen der Kreis­ent­wick­lung und Umwelt sowie zuletzt allen vor­an als Assi­sten­tin der Abtei­lungs­lei­tung ver­dient gemacht hat. Ger­hard Wun­der wünsch­te ihr für ihren wei­te­ren Lebens­weg alles erdenk­lich Gute und vor allem Gesundheit.

Abtei­lungs­lei­ter Micha­el Schal­ler ver­deut­lich­te bei der Ver­ab­schie­dung, dass die Behör­de durch das Aus­schei­den von Susan­ne Göß­wein eine sehr geschätz­te Kol­le­gin ver­lie­re. Sehr zutref­fend bezeich­ne­te Schal­ler die künf­ti­ge Ruhe­ständ­le­rin als „Duden des Land­rats­am­tes“. Er habe, wie auch das gesam­te Haus, ger­ne auf ihren gro­ßen Erfah­rungs­schatz gebaut. Zudem wird es schwie­rig sein, die gro­ße Lücke, die sie hin­ter­lässt, zu schließen.