Dou wou die Hasen Hoosn und die Hosen Huusn haaßn, da is‘ heut was passiert.

Ich sage euch, mer glabbt es kaum, wir hät­tens ah fast nier kapiert.

Die Lich­ten­fel­ser Feu­er­wehr ham‘s zum Tier in Not heut alarmiert,

Das ist All­tag, nix was einen amüsiert.

Im Maa bei Lich­ten­fels, was war nun da zu sehn?

Ka Pro­blem, wir sagens euch, fol­gen­des ist geschehen:

Auf einem Stamm im Maa ganz fest, soll­te sit­zen a ech­ter Hoos,

Gefahr bestand, ob klein ob groß, der Hoos der wird noch noos.

Die Feu­er­wehr­leut‘ ganz flink vor Ort, die habens schnell erfasst,

Des ist ka Hoos, zum Glück, das ist doch nur ein Ast.