„About us – Wis­sen über que­e­re Men­schen“ lau­tet der Titel einer Ver­an­stal­tung, zu der die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth am Sams­tag, 20. Janu­ar, um 10 Uhr, ins RW21 ein­lädt. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen hier­zu sind bis Don­ners­tag, 11. Janu­ar, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 mög­lich. Wel­che Sexua­li­tä­ten gibt es eigent­lich? Sind Trans und Drag das Glei­che? Ist Non-Binär nur ein Trend von jun­gen Men­schen? In die­sem Kurs wird über ver­schie­de­ne que­e­re Men­schen auf­ge­klärt und mit Vor­ur­tei­len auf­ge­räumt. Ziel ist es, ein bes­se­res gegen­sei­ti­ges Ver­ständ­nis zu schaf­fen und über que­e­re Lebens­wei­sen auf­zu­klä­ren. Der Kurs rich­tet sich an Men­schen, die que­e­re Ange­hö­ri­ge, Freun­din­nen und Freun­de haben und natür­lich auch an sol­che, die ganz all­ge­mein an die­sem The­ma inter­es­siert sind.