State­ments von Land­rat Seba­sti­an Straubel und OB Domi­nik Sau­er­teig zur Bean­tra­gung der Insol­venz durch die Geschäfts­füh­rung von Regiomed:

„Fokus auf Beschäf­tig­te und Gesund­heits­ver­sor­gung der Region“

Nach­dem die REGIO­MED-Geschäfts­füh­rung Insol­venz ange­mel­det hat, kon­zen­trie­ren sich Stadt und Land­kreis Coburg nun auf den Erhalt der Arbeits­plät­ze in den Kli­ni­ken Coburg und Neu­stadt sowie auf eine wei­ter­hin qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Gesund­heits­ver­sor­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Regi­on. Hier­zu waren und sind Coburgs Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig und Land­rat Seba­sti­an Straubel über die Fei­er­ta­ge und den Jah­res­wech­sel in Gesprä­chen und inten­si­vem Aus­tausch, auch mit der REGIO­MED-Lei­tung und den ande­ren Gesell­schaf­tern des Klinikverbunds.

„Wir hät­ten uns eine ande­re Lösung für den Kli­nik­ver­bund gewünscht. Aber unser Blick ist jetzt klar und ent­schlos­sen im Sin­ne unse­rer Regio­med-Beschäf­tig­ten sowie der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten nach vor­ne gerich­tet. Mit Hoch­druck arbei­ten wir auf das Ziel hin, einen Fahr­plan zu erar­bei­ten, der die Gesund­heits­ver­sor­gung in der Regi­on auf eine sta­bi­le Basis stellt. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Cobur­ger Land kön­nen sich auch künf­tig auf eine hohe Qua­li­tät bei ihrer medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ver­las­sen“, so Land­rat und Vor­sit­zen­der des Kran­ken­haus­ver­bands Coburg, Straubel.

„Wir sehen die nun ein­ge­tre­te­ne Situa­ti­on vor allem auch als Chan­ce, uns vom Bal­last der Ver­gan­gen­heit zu lösen. Bei die­sem Neu­start wol­len wir nun gemein­sam mit den Beschäf­tig­ten in den Kli­ni­ken Coburg und Neu­stadt sowie der Zen­tral­ver­wal­tung mit Ser­vice GmbH und Medi­cal School eine ver­läss­li­che und selbst­be­stimm­te Zukunft für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Regi­on und die Beschäf­tig­ten auf­bau­en. Für eine hoch­wer­ti­ge medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung in der Regi­on mit Kli­nik­neu­bau am Stand­ort Coburg“, so OB Sauerteig.