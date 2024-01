Smart Talk von VHS Bam­berg Stadt und Smart City Bam­berg beschäf­tigt sich mit Begeg­nun­gen in der Stadt

Kann Design das zwi­schen­mensch­li­che Leben in unse­ren Städ­ten berei­chern und for­men? Und wie muss etwas designt sein, damit Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich an öffent­li­chen Plät­zen ger­ne auf­hal­ten? Damit beschäf­tigt sich der Stu­di­en­gang „Urban Inter­ac­tion Design“ der Uni Bam­berg und auch der näch­ste Smart Talk der VHS Bam­berg Stadt und Smart City Bam­berg. Am 11. Janu­ar 2024 dis­ku­tiert eine Run­de aus Exper­tin­nen und Exper­ten online via Zoom ab 18.15 Uhr wie krea­ti­ve und inno­va­ti­ve Ansät­ze Begeg­nungs­räu­me für die Men­schen einer Stadt schaf­fen können.

Mehr und mehr Men­schen leben in Städ­ten, sie wer­den diver­ser, bun­ter und vol­ler – gleich­zei­tig zei­gen Stu­di­en auf, dass par­al­lel mehr und mehr Men­schen ver­ein­sa­men. Des­halb ist es wich­tig, einen städ­ti­schen Raum inklu­siv und zugäng­lich zu gestal­ten und vor allem Raum für das Tref­fen von ande­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zu schaf­fen. In der Podi­ums­dis­kus­si­on wird geklärt, wie Räu­me die Inter­ak­ti­on zwi­schen Men­schen för­dern und zur sozia­len Bin­dung unter­ein­an­der bei­tra­gen können.

Unter der Mode­ra­ti­on von Dr. Doro­thea Brei­er aus dem Smart City Bam­berg Team bil­den das Podi­um: Jan­nis Hül­sen, Mit­be­grün­der der Krea­tiv­agen­tur Mat­ter + Meta aus Ber­lin. Jan­nis Hül­sen wird außer­dem ein sehr span­nen­des Begeg­nungs­pro­jekt aus der thü­rin­gi­schen Stadt Schmal­kal­den vor­stel­len. Außer­dem wird Prof. Patrick Tobi­as Fischer, Lehr­stuhl­in­ha­ber für Urban Inter­ac­tion Design an der Uni Bam­berg, einen spe­zi­fi­schen Blick auf Bam­berg wer­fen, um zu unter­su­chen wo sich in der histo­ri­schen Welt­erb­stadt Begeg­nungs­räu­me schaf­fen las­sen. Abge­run­det wird das Podi­um von Prof. Alex­an­der Wiet­hoff, der den Lehr­stuhl für Mensch-Maschi­ne-Inter­ak­ti­on an der LMU Mün­chen inne­hat. Auch er bringt Bei­spie­le von frü­he­ren Pro­jek­ten mit und zeigt wie Begeg­nungs­räu­me ganz neu gedacht wer­den können.

Link zum Online-Talk

Nach den Impul­sen aus der Podi­ums­dis­kus­si­on wird die Run­de geöff­net und alle zuge­schal­te­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen online mit­dis­ku­tie­ren, wo und wie sie sich Begeg­nungs­räu­me in der Stadt wünschen.

Mehr Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung und den bereits ver­gan­ge­nen Auf­zeich­nun­gen der Smart Talks gibt es auf der Website:

https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​rum

Das Zuschal­ten per Direkt-Link am 11.01.2024 ab 18.15 Uhr ist hier möglich:

https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​3​8​8​3​6​4​2​673