Gesund­heits- und Bewoh­ner­ver­sor­gung wei­ter­hin gesi­chert – Ver­sor­gung läuft unein­ge­schränkt wei­ter – Gehäl­ter und Löh­ne der Mit­ar­bei­ter sind gesichert

Die REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH hat heu­te beim zustän­di­gen Amts­ge­richt Nürn­berg den Antrag auf Eröff­nung eines Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­rens gestellt.

Die­ser Schritt ist not­wen­dig, um die Gesell­schaft ange­sichts immenser bran­chen­wei­ter Her­aus­for­de­run­gen, wie den mas­siv erhöh­ten Sach- und Per­so­nal­ko­sten, Fach­kräf­te­man­gel und Nach­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie, wie­der wirt­schaft­lich auf sta­bi­le Füße zu stellen.

Micha­el Musick, Geschäfts­füh­rer der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH sagt:

„Wir sind seit Jah­ren in der Restruk­tu­rie­rung und pla­nen eine regio­na­le und medi­zi­ni­sche Neu­aus­rich­tung. Aber auf­grund der extrem ange­spann­ten Rah­men­be­din­gun­gen im Gesund­heits­we­sen rei­chen die­se Anstren­gun­gen allei­ne nicht mehr aus, sodass wir auf die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der Gesell­schaf­ter ange­wie­sen sind. Die wirt­schaft­li­che Eigen­stän­dig­keit der Kli­ni­ken – wei­ter­hin ver­bun­den über die zen­tra­len Berei­che der Hol­ding und Ser­vice GmbH – hät­te die Chan­ce gebo­ten, die Zeit bis zur fina­len Gesetz­ge­bung der Kran­ken­haus­struk­tur­re­form und somit zur neu­en Finan­zie­rung zu überbrücken.“

Statt­des­sen sol­len nun die Kli­nik­ge­sell­schaf­ten REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg GmbH, die Helmut‑G.-Walther-Klinikum Lich­ten­fels GmbH, die Hen­ne­berg-Kli­ni­ken-Betriebs­ge­sell­schaft mbH mit dem REGIO­MED-Kli­ni­kum Hild­burg­hau­sen, die Kli­nik Neu­stadt GmbH und die MEDI­NOS Kli­ni­ken des Land­krei­ses Son­ne­berg GmbH sowie die die­sen zuge­hö­ri­gen Ein­rich­tun­gen in Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren (Link zu Wiki­pe­dia) saniert wer­den. Von den Anträ­gen sind zudem die zuge­hö­ri­gen Senio­ren­zen­tren und Wohn­hei­me sowie der Ret­tungs­dienst umfasst.

Zum Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren führt Micha­el Musick aus:

„Der Schritt in das Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren bie­tet uns nun die beste Chan­ce, die wei­te­ren nöti­gen Schrit­te zur Trans­for­ma­ti­on selbst zu ergrei­fen, um den aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen und regu­la­to­ri­schen Unsi­cher­hei­ten zu begeg­nen und so unse­ren Gesell­schaf­ten eine nach­hal­ti­ge Zukunft zu sichern.“

Die zen­tra­le Bot­schaft lau­tet: Im vor­läu­fi­gen Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren wird die Gesund­heits­ver­sor­gung und Bewoh­ner­ver­sor­gung in allen REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen in Gän­ze auf­recht­erhal­ten. Alle REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen und auch der Ret­tungs­dienst sind wie bis­her erreich­bar und für alle Pati­en­ten und Bewoh­ner da. Der Geschäfts­be­trieb wird umfas­send fort­ge­setzt und alle Mit­ar­bei­ter wie auch Geschäfts­part­ner der REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen wer­den für ihre künf­ti­gen Lei­stun­gen wei­ter­hin wie üblich bezahlt.

REGIO­MED Reha­kli­nik Mas­ser­berg, MVZ Kli­ni­kum Coburg GmbH und REGIO­MED Ser­vice GmbH sowie Medi­cal School REGIO­MED nicht von Anträ­gen erfasst

Als Teil des Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­ses betrifft das Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren im Ergeb­nis die REGIO­MED als Gan­zes – aber nicht alle REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen sind Teil die­ses recht­li­chen Ver­fah­rens. Nach bereits erfolg­ter Sanie­rung ist die REGIO­MED Reha-Kli­nik Mas­ser­berg von den Anträ­gen nicht erfasst. Auch für die MVZ Kli­ni­kum Coburg GmbH, die REGIO­MED Ser­vice GmbH und die Medi­cal School REGIO­MED beab­sich­tigt der Ver­bund kei­ne Antrag­stel­lung. Nach ein­ge­hen­der Prü­fung wer­den in einem näch­sten Schritt hin­ge­gen auch für die MVZ-Gesell­schaf­ten Kli­ni­kum Lich­ten­fels Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­zen­tren GmbH, MVZ Kli­nik Neu­stadt GmbH und die Ambu­lan­tes Zen­trum Hen­ne­ber­ger Land GmbH sowie deren zuge­hö­ri­ge Ein­rich­tun­gen ent­spre­chen­de Anträ­ge auf Eröff­nung von Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren vorbereitet.

In der Sanie­rung wer­den die REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH und die von ihr betrie­be­nen Ein­rich­tun­gen von den Sanie­rungs­exper­ten der Rechts­an­walts­kanz­lei ECKERT unter­stützt. Die­se haben in der Ver­gan­gen­heit bereits eine Viel­zahl von Kran­ken­häu­sern erfolg­reich in der Sanie­rung begleitet.

Dr. Rai­ner Eckert, Grün­dungs­part­ner der Anwalts­kanz­lei ECKERT sowie Gene­ral­hand­lungs­be­voll­mäch­tig­ter der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH, erläu­tert die Bedeu­tung des Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­rens für den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess der REGIOMED:

„Das Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren ist der höch­ste anzu­neh­men­de Ent­wick­lungs­stand einer Sanie­rung, für eine Kli­nik­grup­pe, die wirt­schaft­lich nicht mehr aus­rei­chend sta­bil ist. Für die wirt­schaft­lich ange­schla­ge­nen Gesell­schaf­ten nut­zen wir es daher als Instru­ment der Sanie­rung, wel­ches uns ermög­licht, die ope­ra­ti­ve Kon­trol­le zu behal­ten, wäh­rend wir an einer Restruk­tu­rie­rung arbei­ten. Die­ses Insti­tut hat sich bewährt, denn es bringt alle Betei­lig­ten schnell an einen Tisch und damit sinn­vol­le und nach­hal­ti­ge Lösun­gen für die Zukunft.“

Geschäfts­füh­rer, Micha­el Musick ergänzt abschließend:

„Wir set­zen nun eine noch tief­grei­fen­de­re Restruk­tu­rie­rung um. Und mir ist wich­tig bereits heu­te zu beto­nen: wir wer­den die Ver­sor­gung in unse­ren Ein­rich­tun­gen wei­ter­hin sichern – gemein­sam mit unse­ren Mitarbeitern.“

Über die REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH

Die REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH ist seit 2008 der erste kom­mu­na­le, bun­des­land­über­grei­fen­de Kli­nik­ver­bund in Ober­fran­ken und Süd­thü­rin­gen und ver­fügt über ein umfas­sen­des Netz­werk an Kli­ni­ken, medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­tren und wei­te­ren Gesund­heits­ein­rich­tun­gen. Ihre Gesell­schaf­ter sind der Kran­ken­haus­ver­band, die Stadt und der Kreis Coburg sowie die Land­krei­se Son­ne­berg, Lich­ten­fels und Hildburghausen.

REGIO­MED sichert mit 5.500 Mit­ar­bei­tern eine her­aus­ra­gen­de medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung in Ober­fran­ken und Süd­thü­rin­gen und ist mit 15 Stand­or­ten in der Regi­on tief ver­wur­zelt. Als Ver­bund ver­folgt REGIO­MED das Ziel, durch inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit und den Ein­satz modern­ster Medi­zin­tech­nik eine umfas­sen­de und pati­en­ten­ori­en­tier­te Ver­sor­gung zu gewährleisten.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen besu­chen Sie bit­te die Web­sei­te: https://​www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de.

Über ECKERT Rechtsanwälte

ECKERT Rechts­an­wäl­te mit Haupt­sitz in Han­no­ver gehört zu den füh­ren­den deut­schen Restruk­tu­rie­rungs- und Insol­venz­kanz­lei­en. Die Spe­zia­li­sten der Sozie­tät sind sowohl bera­tend auf Unter­neh­mens­sei­te als auch als Insol­venz­ver­wal­ter und Sach­wal­ter tätig. Beson­de­re Exper­ti­se besteht zudem bei der Sanie­rung von Kran­ken­haus­trä­gern. Dazu zäh­len die Imland Kli­ni­ken, „DRK gem. Kran­ken­haus­ge­sell­schaft Thü­rin­gen Bran­den­burg“, „Via­Sa­lus“, die Kli­nik­grup­pe Josef-Hos­pi­tal in Del­men­horst sowie die Para­cel­sus-Kli­nik­grup­pe, mit meh­re­ren Ein­zel­ge­sell­schaf­ten und 24 Kli­nik­stand­or­ten eine der größ­ten Kon­zern­in­sol­ven­zen der letz­ten Jah­re. Die Kanz­lei beschäf­tigt 148 Mit­ar­bei­ter an 17 Stand­or­ten, davon sind 41 Berufsträger.