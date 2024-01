Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kel­ler­ab­teil aufgebrochen

BAM­BERG. In einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Kant­stra­ße hat ein Unbe­kann­ter zwi­schen 17. Dezem­ber 2023 und 01.01.2024, 15.00 Uhr, das Vor­hän­ge­schloss eines Kel­lers auf­ge­bro­chen und die­sen durch­wühlt. Gestoh­len wur­de nichts. Der Sach­scha­den wird auf etwa 20 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­ter bricht drei Brief­kä­sten auf

BAM­BERG. In einem Wohn- und Geschäfts­haus in der Luit­pold­stra­ße hat ein Unbe­kann­ter zwi­schen 30.12.2023 und 01.01.2024 drei Brief­kä­sten auf­ge­bro­chen. Hier­bei wur­de auch noch eine Wand beschä­digt, wes­halb sich der Sach­scha­den auf etwa 1000 Euro beläuft. Ob etwas gestoh­len wur­de, ist der Poli­zei noch nicht bekannt.

Bil­der­rah­men in Trep­pen­auf­gang beschädigt

BAM­BERG. Im Trep­pen­auf­gang einer Kin­der­arzt­pra­xis am Hein­rich-Weber-Platz wur­de am Mon­tag, zwi­schen 13.45 Uhr und 15.20 Uhr, ein Bil­der­rah­men mut­wil­lig zer­bro­chen. Die Haus­ein­gangs­tü­re war zur Tat­zeit unver­schlos­sen. Der Sach­scha­den wird auf 10 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Jugend­li­che beschä­di­gen gepark­te Autos

BAM­BERG. Zwei Jugend­li­che im Alter von 16 und 17 Jah­ren wur­den am Mon­tag­abend, kurz nach 18.00 Uhr, am Jakobs­platz dabei beob­ach­tet, wie sie dort an drei gepark­ten Autos die Außen­spie­gel abtra­ten. Die Bei­den konn­ten von einem Zeu­gen bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Die­ser wur­de aber vom 17-Jäh­ri­gen zu Boden geschubst, wobei er sich glück­li­cher­wei­se nicht ver­letz­te. Beim 17-jäh­ri­gen Täter kam noch ein frem­der Aus­weis zum Vor­schein, der von der Poli­zei sicher­ge­stellt wur­de. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro beziffert.

E‑S­coo­ter-Fah­rer stürzt auf­grund Trunkenheit

BAM­BERG. Am Neu­jahrs­mor­gen, kurz vor 07.00 Uhr, wur­de in der Lud­wig­stra­ße ein 27-jäh­ri­ger Mann von einer Poli­zei­strei­fe dabei beob­ach­tet, wie er mit sei­nem E‑Scooter los­fah­ren woll­te und dar­auf­hin stürz­te. Der Mann stand aller­dings sofort wie­der auf und woll­te sei­ne Fahrt fort­set­zen, wes­halb er von der Poli­zei einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­de. Hier­bei kam den Beam­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Bei einem Test brach­te es der 27-Jäh­ri­ge auf 1,28 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me sowie die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes fäl­lig waren.

46-jäh­ri­ger Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, kurz nach 07.30 Uhr, wur­de in der Luit­pold­stra­ße ein 46-jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass gegen den Mann eine unan­fecht­ba­re Ent­zie­hung des Füh­rer­schei­nes vor­lag. Zudem wur­den bei ihm dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt, was ein Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te. Er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und die Poli­zei stell­te den Füh­rer­schein des Man­nes sicher.

Alko­ho­li­sier­te Asyl­be­wer­ber schla­gen sich gegenseitig

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 14.30 Uhr, kam es in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft zu einem Hand­ge­men­ge zwi­schen zwei Bewoh­nern. In des­sen Ver­lauf ver­letz­te sich ein 32-jäh­ri­ger Mann am Kopf; sein 25-jäh­ri­ger Kon­tra­hent ver­lor bei der Aus­ein­an­der­set­zung einen Zahn. Bei­de Per­so­nen muss­ten ärzt­li­che Hil­fe in Anspruch nehmen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

OBER­MANN­DORF. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten drei Fla­schen Vod­ka und Whis­key im Wert von etwa 42 Euro. Die Spi­ri­tuo­sen waren in einem Kühl­schrank gela­gert, der in einem frei zugäng­li­chen Car­port eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses steht. Anhand von Video­auf­zeich­nun­gen ereig­ne­te sich der Dieb­stahl am 29. Dezem­ber, gegen 05.30 Uhr.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

VIER­ETH. Mit einem Feu­er­lö­scher besprüh­ten Unbe­kann­te in der Neu­jahrs­nacht einen in der Orts­stra­ße „Mühl­lei­te“ gepark­ten Pkw. Zudem wur­de die Luft aus einem Rei­fen gelassen.

In der­glei­chen Stra­ße wur­de zwi­schen 1 Uhr und 07.30 Uhr ein Fahr­zeug, Piag­gio Ape, umge­kippt. Dabei ent­stand an der rech­ten Sei­te ein Scha­den von ca. 1.000 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht und kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se geben?

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Blech­scha­den in Höhe von etwa 3.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Neu­jahrs­abend, gegen 17.30 Uhr, ereig­ne­te. Von der Bam­ber­ger Stra­ße nach links in die Main­stra­ße woll­te ein 39-jäh­ri­ger Seat-Fah­rer abbie­gen und über­sah dabei den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, BMW, eines 42-Jäh­ri­gen. Im Kreu­zungs­be­reich prall­ten die bei­den Autos zusam­men. Die Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unverletzt.

Son­sti­ges

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Zu einem Feu­er­wehr­ein­satz kam es in den Nach­mit­tags­stun­den des 29. Dezem­ber in der Austra­ße. Dort geriet aus unge­klär­ter Ursa­che ein Zwetsch­ge­n­baum auf einem nicht ein­ge­zäun­ten Grund­stück in Brand. Das Feu­er wur­de gelöscht und der Obst­baum abgesägt.

UNTER­OBERN­DORF. Die Feu­er­weh­ren aus Unter­obern­dorf und Brei­ten­güß­bach mit etwa 30 Ein­satz­kräf­ten rück­ten am Neu­jahrs­nach­mit­tag, gegen 15 Uhr, aus, um in der Sand­stra­ße eine bren­nen­de Hecke zu löschen. Ursa­che für das Feu­er war offen­sicht­lich eine bren­nen­de Müll­ton­ne, in der hei­ße Asche­re­ste ent­sorgt wur­den. Da die Ton­ne direkt an der Hecke stand, griff das Feu­er auf die Hecke über. Beim Ver­such, den Brand selbst zu löschen, erlit­ten zwei 49 und 45 Jah­re alte Bewoh­ner ver­mut­lich eine Rauch­gas­ver­gif­tung. Sie wur­den vor­sorg­lich durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Cry­stal in der Zigarettenschachtel

BAY­REUTH. Bei der Kon­trol­le einer Spie­lo­thek fan­den Poli­zei­be­am­te in der Ziga­ret­ten­schach­tel eines Man­nes meh­re­re Tüt­chen mit Cry­stal. Der Mann steht im Ver­dacht mit der Dro­ge zu handeln.

Am Don­ners­tag­abend kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth eine Spie­lo­thek in der Bahn­hof­stra­ße. Bei der Durch­su­chung eines 42-jäh­ri­gen Man­nes fan­den die Beam­ten meh­re­re Druck­ver­schluss­tü­ten mit je einer gerin­gen Men­ge Cry­stal. Der deut­sche Staats­bür­ger hat­te die Betäu­bungs­mit­tel in einer Ziga­ret­ten­schach­tel ver­steckt. Die Beam­ten beschlag­nahm­ten die uner­laub­te Sub­stanz und nah­men den Mann vor­läu­fig fest. Er wur­de spä­ter wie­der ent­las­sen, wird sich aber wegen des Ver­dachts des uner­laub­ten Han­dels mit Betäu­bungs­mit­teln vor Gericht ver­ant­wor­ten müs­sen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­vor­mit­tag fiel einer Strei­fen­be­sat­zung an der Kreu­zung der Ade­nau­er­al­lee und der Bam­ber­ger Stra­ße ein Pkw-Fah­rer auf, der wäh­rend der Fahrt sein Mobil­te­le­fon nutz­te. Wäh­rend der anschlie­ßend durch­ge­führ­ten Kon­trol­le konn­ten die Beam­ten beim 20-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer Alko­hol­ge­ruch fest­stel­len. Ein Alko­test ergab einen Wert von knapp über 1,7 Pro­mil­le. Wei­ter­hin wies der Pkw des Fahr­an­fän­gers einen fri­schen Unfall­scha­den auf, den der 20-Jäh­ri­ge nicht plau­si­bel erklä­ren konn­te. Die Erklä­rung hier­für fan­den die Beam­ten in einer angren­zen­den Sei­ten­stra­ße. Hier konn­te ein gepark­tes Fahr­zeug mit ent­spre­chen­dem Scha­dens­bild auf­ge­fun­den wer­den. Nach der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt des Pkw-Fah­rers wur­de eine Blut­ent­nah­me bei ihm durch­ge­führt. Er muss sich nun auf Grund zahl­rei­cher Delik­te, u.a. Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung und Unfall­flucht, straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Etwa 4.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 4.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich in den frü­hen Diens­tag­mor­gen gegen 02.15 Uhr in der Fran­ken­stra­ße ereig­ne­te. Ein 47-jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Renault Klein­trans­por­ter die Fran­ken­stra­ße und bog nach rechts in die Indu­strie­stra­ße ab. Zeit­gleich kam eine 38-Jäh­ri­ge mit ihrem VW aus der Indu­strie­stra­ße, bog nach links in die Fran­ken­stra­ße ein und über­sah dabei den vor­fahrt­be­rech­tig­ten Trans­por­ter. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se niemand.

Gepark­ten Touran übersehen

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Ein leicht­ver­letz­ter 20-Jäh­ri­ger und etwa 55.000 Euro Sach­scha­den ent­stan­den bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag, gegen Mit­ter­nacht, in der Haupt­stra­ße ereig­ne­te. Der 20-Jäh­ri­ge befuhr mit sei­nem Mer­ce­des die Haupt­stra­ße und über­sah dabei einen gepark­ten VW Touran. Er prall­te fron­tal ins Heck des VW. Bei dem Unfall zog sich der jun­ge Fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen zu. Die bei­den Autos waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.