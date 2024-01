Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Meh­re­re Fahr­zeu­ge beschädigt

Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter demo­lier­te in Erlan­gen gepark­te Fahr­zeu­ge, die Poli­zei sucht noch nach Zeugen.

Im Zeit­raum zwi­schen Sonn­tag, 31.12.2023, 15:00 Uhr und Mon­tag, 01.01.2024, 11:00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang noch unbe­kann­ter Täter meh­re­re gepark­te Fahr­zeu­ge, die in der Zen­ker­stra­ße in Erlan­gen ord­nungs­ge­mäß geparkt waren. Die Fahr­zeu­ge wur­den alle­samt im Bereich der Außen­spie­gel beschä­digt, so dass nach bis­he­ri­gem Erkennt­nis­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von ca. 5000 Euro ent­stan­den ist. Es wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung eingeleitet.

In die­sem Zusam­men­hang wer­den mög­li­che Zeu­gen gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt

- Fehl­an­zei­ge -