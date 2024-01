Am Diens­tag, 9. Janu­ar, um 18 Uhr, star­tet der Offe­ne Treff Betreu­ung das Jahr. Teil­neh­men kön­nen wie­der alle am Betreu­ungs­recht Inter­es­sier­ten, also nicht nur Betreuer/​innen, Bevoll­mäch­tig­te, Betrof­fe­ne oder Ange­hö­ri­ge. Als Refe­ren­tin stellt dies­mal die Pfle­ge­be­ra­te­rin Ste­pha­nie Rocha das ent­spre­chen­de Lei­stungs­an­ge­bot der AOK vor. Im Anschluss ist gemein­sa­mer Gedan­ken- und Infor­ma­ti­ons­aus­tausch zu allen betreu­ungs­recht­lich rele­van­ten The­men mög­lich, beglei­tet von Mit­ar­bei­tern/-innen des Betreu­ungs­ver­eins der Cari­tas sowie der Betreu­ungs­stel­len des Land­krei­ses und der Stadt. Das Tref­fen fin­det wie gewohnt im Sozi­al­ca­fé der Stadt­mis­si­on in der Sophien­stra­ße 23–25 in Bay­reuth statt, es bedarf kei­ner Anmel­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te vom Betreu­ungs­ver­ein der Cari­tas unter Tele­fon 0151 54045999.