Das für alle offe­ne Tref­fen „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ am 10. Janu­ar mit Kurz­vor­trag für Bie­nen­be­gei­ster­te und anschlie­ßen­dem Stamm­tisch fin­det, anders als gewohnt, im Café Luit­pold, Schön­leins­platz 4 in Bam­berg statt. Um 19 Uhr wer­den Rein­hold Bur­ger und Ilo­na Muni­que über die Her­aus­for­de­run­gen des ver­gan­ge­nen Bie­nen­jah­res refe­rie­ren und einen Aus­blick auf die Ter­mi­ne des neu­en Jah­res geben, um dann in den gesel­li­gen Teil überzugehen.

Die regel­mä­ßig immer am zwei­ten Mitt­woch des Monats statt­fin­den­de Ver­an­stal­tung ist aus­drück­lich auch für Gäste gedacht, die kei­ne imker­li­chen oder gärt­ne­ri­schen Ambi­tio­nen hegen, doch Fra­gen zu Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur haben. Ver­an­stal­te­rin ist die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de.

Wei­te­re Ter­mi­ne unter bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de/​a​k​t​i​v​i​t​a​e​t​e​n​-​u​n​d​-​t​e​r​m​ine