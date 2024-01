Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Sams­tag, 6. Janu­ar, 18.30 Uhr, zu einem Online-Erzähl­a­bend ein. Unter dem Titel „A biss­la grus­lich – Was frü­her an lan­gen Aben­den erzählt wur­de“ prä­sen­tiert Andre­as Mot­sch­mann Mär­chen und Sagen aus Fran­ken. Zuerst führt er kurz in die Unter­schie­de zwi­schen Sage und Mär­chen ein, um dann in sei­ner unnach­ahm­li­chen Wei­se besinn­li­che, gru­se­li­ge, aber auch lusti­ge Geschich­ten vor­zu­tra­gen. Andre­as Mot­sch­mann hat als Mit­glied in der Euro­päi­schen Mär­chen­ge­sell­schaft wie im Frän­ki­schen Sagen- und Mär­chen­kreis sich mit den Erzähl­for­men beschäf­tigt, sie aber beson­ders als Erzäh­ler leben­dig gehal­ten. Er lebt seit 2007 in Boli­vi­en und wird von dort aus frän­ki­sche Sagen und Mär­chen zu Gehör bringen.

Der Abend ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.