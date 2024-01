Head­coach Mla­den Dri­jen­cic hat­te sein Team ein­dring­lich davor gewarnt, den Tabel­len­letz­ten zu unter­schät­zen. Und sie­he da, sei­ne Wor­te waren offen­sicht­lich in den Wind gespro­chen: Mit 70:83 (32:37) ver­lor der BBC Bay­reuth heu­te Abend in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A bei den Art­land Dra­gons in Qua­ken­brück.

1.Viertel

Mit Mari­os Gio­tis, Selim Fofa­na, Phil­ip Jalal­po­or, Aaron Car­ver und Esa Ahmad star­te­te der BBC in die Par­tie bei den Nie­der­sach­sen. Erst nach knapp zwei Minu­ten mar­kier­te Gäste­ak­teur Aaron Car­ver mit einem Frei­wurf­tref­fer den ersten Punkt des Spiels, dann star­te­ten die Gast­ge­ber aller­dings durch und gin­gen mit 9:1 in Front – BBC-Head­coach Mla­den Dri­en­cic rief sein Team zur Aus­zeit an die Außen­li­nie. Eine Bes­se­rung im Bay­reu­ther Spiel trat zunächst aber nicht ein, knapp vier Minu­ten vor Vier­tel­en­de stand es 17:6 für die Dra­gons. Dann aber ver­lo­ren die Qua­ken­brücker total ihren offen­si­ven Rhyth­mus, der BBC kam auf 16:17 her­an. Erst mit dem Buz­zer zum Ende des ersten Abschnitts traf Con­nor Antho­ny noch­mal einen Drei­er für die Dra­gons zur 20:16-Führung nach zehn Minu­ten.

2.Viertel

Die Gäste kamen in der Anfangs­pha­se des zwei­ten Abschnitts auf 21:22 her­an und gin­gen schließ­lich mit einem Drei­er von Shane Gat­ling mit 24:22 in Füh­rung. Bay­reuth war jetzt offen­siv etwas bes­ser im Spiel. Dann kamen die Dra­gons jedoch zurück und ris­sen die Par­tie nach knapp 16 Minu­ten wie­der mit 30:24 an sich. 35:30 für die Gast­ge­ber stand es ein­ein­halb Minu­ten vor Vier­tel­en­de, zur Halb­zeit führ­te Qua­ken­brück mit 37:32. Im Bay­reu­ther Spiel war noch viel Luft nach oben, es wur­den zu vie­le ein­fa­che Wür­fe ver­ge­ben und die Drei­er­quo­te war schlecht.

3.Viertel

Die Dra­gons leg­ten einen guten Start ins drit­te Vier­tel hin und zogen auf 44:32 davon. Wenig spä­ter stand es 51:38. Die Dra­gons spiel­ten eine rich­tig gute Defen­se. Drei­ein­halb Minu­ten vor Vier­tel­en­de lagen die Gast­ge­ber mit 54:40 vor­ne, dann erhöh­te Kili­an Binapfl auf 56:40. Mla­den Dri­jen­cic bat aber­mals zur Aus­zeit, um zu ver­su­chen, sein Team auf­zu­wecken. Das gelang aber auch jetzt nicht, 63:43 und damit mit 20 Punk­ten lagen die Dra­gons eine hal­be Minu­te vor Vier­tel­en­de vor­ne, nach 30 Minu­ten stand es schließ­lich sogar 66:45 für den Tabel­len­letz­ten. Qua­ken­brück hat­te ein gran­dio­ses drit­tes Vier­tel aufs Par­kett gelegt, Bay­reuth ent­täusch­te auf der gan­zen Linie.

4.Viertel

Der BBC kam im Schluss­vier­tel zunächst etwas auf 53:68 her­an, dann erhöh­ten die Gast­ge­ber nach einem tech­ni­schen Foul gegen Head­coach Mla­den Dri­jen­cic wie­der auf 71:53. Knapp fünf Minu­ten vor dem Ende war Bay­reuth auf 60:71 dran, der BBC ver­tei­dig­te jetzt hart und brach­te die Qua­ken­brücker aus dem Rhyth­mus. Beim Stand von 71:62 war der Vor­sprung der Gast­ge­ber drei­ein­halb Minu­ten vor Schluss nur noch ein­stel­lig. Unauf­merk­sam­kei­ten wie Schritt­feh­ler behin­der­ten die Bay­reu­ther Auf­hol­jagd. Die Dra­gons hat­ten bei man­chen Wür­fen der Bay­reu­ther auch etwas Glück. Letzt­lich führ­te Qua­ken­brück 74 Sekun­den vor Schluss mit 77:68. Im End­ef­fekt kam das Bay­reu­ther Auf­bäu­men zu spät, den Schluss­punkt für dir Dra­gons setz­te “Oldie” Bran­don Tho­mas mit einem Buz­zer­bea­ter-Drei­er zum 83:70-Sieg. Nach der Nie­der­la­ge haben die Bay­reu­ther jetzt nach 15 Spie­len acht Sie­ge auf dem Kon­to und erlei­den einen Rück­schlag im Kampf um einen Play­off-Platz in der Pro A.

Die Spie­ler der Par­tie

Bester Wer­fer beim BBC Bay­reuth war Esa Ahmad mit 24 Punk­ten, Shane Gat­ling schaff­te 14 Zäh­ler. Bester Bay­reu­ther Reboun­der war Aaron Car­ver mit sechs abge­grif­fe­nen Bäl­len. Bei den Art­land Dra­gons traf Bran­don Tho­mas mit 19 Punk­ten am besten. Kili­an Binapfl war bester Reboun­der der Gast­ge­ber (8).

Sta­ti­stik

Art­land Dra­gons: Antho­ny Wat­kins (2 Punkte/​2 Fouls), Niko­la­os Chou­cho­u­mis (11/3), Con­nor Antho­ny (17/2), Jakob For­re­ster (6/3), Kili­an Binapfl (15/2), Bran­don Tho­mas (19/2), Aaron Kay­ser (10/1), Joanic Grütt­ner Bacoul (3/1);

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (14 Punkte/​3 Fouls), Phil­ip Jalal­po­or (13/2), Selim Fofa­na (5/2), Mar­co Rahn (0/1), Kri­sti­an Sjo­lund (4/1), Esa Ahmad (24/3), Aaron Car­ver (5/4), Mari­os Gio­tis (5/3), Lou­is Naut­hon (0/1), Len­ny Liedt­ke (0/1);