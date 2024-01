Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Berauscht und ohne Füh­rer­schein unter­wegs – Jun­ger Mann gleich zwei Mal erwischt

COBURG – Ein jun­ger Mann mit sei­nem E‑Scooter hat die Cobur­ger Poli­zei in der Nacht vom 31.12. auf den 01.01. gleich zwei Mal beschäftigt.

Kurz vor Mit­ter­nacht stopp­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg den 23-Jäh­ri­gen mit sei­nem Gefährt auf dem Markt in Coburg das erste Mal. Da er sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand und ein durch­ge­führ­ter Schnell­test dies auch bestä­tig­te, wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg durchgeführt.

Aller­dings ließ das Pro­ze­de­re den jun­gen Mann unbe­ein­druckt, da er gut zwei Stun­den spä­ter von einer Strei­fe des Zen­tra­len Ergän­zungs­dien­stes Coburg kon­trol­liert wur­de. Mit einem ande­ren E‑Scooter, den er sich wohl kur­zer­hand besorgt hat­te, war er in der Moh­ren­stra­ße unter­wegs. Ein erneu­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, was wie­der­um eine noch­ma­li­ge Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg unum­gäng­lich mach­te. Dies­mal erfolg­te jedoch die Sicher­stel­lung von dem Rol­ler. Gleich meh­re­re Anzei­gen sowie eine nicht uner­heb­li­che Geld­bu­ße sind die Bilanz für die zwei Fahrten.

Drei jun­ge Leu­te von Feu­er­werks­kör­per getroffen

COBURG – Glück im Unglück hat­te eine 3er Grup­pe in der Sil­ve­ster­nacht. Das Trio stand im Max-Böh­me-Ring und begrüß­te das Neue Jahr, als es von einer Feu­er­werks­ra­ke­te getrof­fen wur­de, die kurz vor­her von einem jun­gen Mann ange­zün­det wor­den war. Die Fla­sche, in der sich die Rake­te befand, kipp­te um und dar­auf­hin flog der Feu­er­werks­kör­per in die Grup­pe. Alle Drei zogen sich hier­bei leich­te Ver­let­zun­gen im Gesichts­be­reich zu und muss­ten im Kli­ni­kum Coburg ver­sorgt werden.

Brand­stif­tung – Zeu­gen gesucht

EBERS­DORF BEI COBURG – Zu einem Brand von einem Alt­klei­der­con­tai­ner in der Pfarr­gas­se in Ebers­dorf bei Coburg wur­de die Poli­zei um 00.45 Uhr beordert.

Dank des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­wehr konn­te der vor­sätz­lich in Brand gesteck­te Con­tai­ner abge­löscht wer­den. Der Sach­scha­den wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hin­wei­se auf den Brand­le­ger nimmt die Cobur­ger Poli­zei unter 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kro­nach (Stadt) – Am Mon­tag, 01.01.24, gegen 03:35 Uhr, mel­de­te ein auf­merk­sa­mer Nach­bar einen Brand auf einem Bal­kon in der Kreuz­berg­stra­ße. Die­ser konn­te durch den geweck­ten Woh­nungs­in­ha­ber im ersten Angriff not­dürf­tig gelöscht wer­den. Die alar­mier­ten Kräf­te der Feu­er­wehr der Stadt Kro­nach konn­ten im wei­te­ren Lösch­an­griff den Brand­herd kom­plett ablö­schen. Sach­scha­den ent­stand an der Bal­kon­fas­sa­de. Per­so­nen kamen nicht zu Scha­den. Aus­lö­ser des Bran­des zunächst unklar.

Kro­nach (Stadt) – Am Sonn­tag, 31.12.23, gegen 21:20 Uhr, wur­de ein bren­nen­der Müll­ei­mer am Markt­platz gemel­det. Ein­satz­kräf­te konn­ten den Brand ablö­schen. Sach­scha­den ent­stand am Holzmülleimer.

Gun­dels­dorf (Stadt­teil Kro­nach) – Am Sonn­tag, 31.12.23, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein BMW-Fah­rer die Thü­rin­ger Stra­ße in Gun­dels­dorf. Dabei fuhr der BMW-Fah­rer über einen auf der Fahr­bahn befind­li­chen gro­ßen Stein und beschä­dig­te dadurch die Len­kung sei­nes Pkws. Es befan­den sich drei grö­ße­re Stei­ne auf der Fahr­bahn. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher der Stein­hin­der­nis­se erbit­tet die Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Posi­ti­ve Bilanz zur Silvesternacht

KULM­BACH. Eine posi­ti­ve Bilanz zur Sil­ve­ster­nacht zieht die Kulm­ba­cher Poli­zei: Trotz eini­ger Strei­tig­kei­ten blieb es wei­test­ge­hend friedlich.

Der Jah­res­wech­sel brach­te eini­ge Ein­sät­ze für die Ord­nungs­hü­ter mit sich. Im Wesent­li­chen ging es dabei aber um Ruhe­stö­run­gen und ver­ba­le Strei­tig­kei­ten, etwa wegen fehl­ge­lei­te­ter Rake­ten oder zu lau­ter Musik.

Ein Streit über gewor­fe­ne Böl­ler im Stadt­teil Man­gers­reuth ende­te kurz vor Mit­ter­nacht mit zwei Leicht­ver­letz­ten. Im Rah­men der Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen Nach­barn zog sich ein Mann Krat­zer im Gesicht zu, sei­ne Kon­tra­hen­tin gab wie­der­um an, von ihm auf die Lip­pe und in den Bauch geschla­gen wor­den zu sein. Die Poli­zi­sten nah­men vor Ort jeweils eine Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung auf. Der genaue Tat­her­gang muss im Rah­men der Ermitt­lun­gen noch geklärt werden.