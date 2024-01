Irish Folk in der Kuckucks­klau­se Forch­heim mit The Fol­ket­tes + Gents

Das Neu­jahrs­kon­zert in der legen­dä­ren Kuckucks­klau­se – schmis­sig und fol­kig in den ersten Iri­schen Abend 2024. The Fol­ket­tes, Ste­fa­nie Lohse-Coors…