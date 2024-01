Frei­flä­chen-Brand in der Geigenbauersiedlung

Am 31.12.2023 um 20:14 Uhr wur­de die Feu­er­wehr Buben­reuth zu einem Brand in der Gei­gen­bau­er­sied­lung alar­miert. Hier brann­te ein Busch lich­ter­loh. Dank der schnel­len Reak­ti­on auf­merk­sa­mer Nach­barn war das Feu­er bereits mit Was­ser gelöscht, und unser HLF20 konn­te sich auf Nach­lösch­ar­bei­ten kon­zen­trie­ren. Die Wär­me­bild­ka­me­ra wur­de zur Sicher­heit ein­ge­setzt, um Glut­ne­ster aus­fin­dig zu machen und abzu­lö­schen. Die Ein­satz­stel­le wur­de anschlie­ßend an die Poli­zei über­ge­ben. Nach ca. 30 Minu­ten konn­ten die Ein­satz­kräf­te wie­der in das Gerä­te­haus ein­rücken. Vie­len Dank an alle Betei­lig­ten für die Promp­te Hilfe!