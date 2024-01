COBURG / MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Die Sil­ve­ster­nacht haben unbe­kann­te Die­be zu Ein­brü­chen in Wohn­häu­sern in Coburg und Michel­au in Ober­fran­ken genutzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Am Sonn­tag­abend, gegen 18.30 Uhr, klet­ter­ten unbe­kann­te Täter auf den Bal­kon eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Festungs­stra­ße in Coburg, deren Bewoh­ner zum Tat­zeit­punkt nicht zuhau­se waren. Anschlie­ßend schlu­gen die Täter die Schei­be ein und durch­wühl­ten das Haus. Dabei akti­vier­ten sie den Alarm und ergrif­fen die Flucht. Der Ent­wen­dungs­scha­den konn­te so sehr gering gehal­ten wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Nicht so viel Glück hat­ten Bewoh­ner eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Michel­au in Ober­fran­ken. Als sie gegen 23 Uhr in ihr Anwe­sen in der Land­wehr­stra­ße zurück­kehr­ten, bemerk­ten sie, dass unbe­kann­te Täter in ihrer Abwe­sen­heit seit 18 Uhr über ein ein­ge­schla­ge­nes Fen­ster in das Anwe­sen ein­ge­bro­chen waren. Die Die­be bra­chen dabei einen Tre­sor aus der Wand her­aus und nah­men die­sen mit. Auch Klei­dung und Schmuck fehl­ten. Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den bewegt sich im fünf­stel­li­gen Bereich, zudem ist der Sach­scha­den mit etwa 2.000 Euro zu beziffern.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die bei­den Fäl­le über­nom­men. Aktu­ell gehen die Beam­ten nicht von einem Tat­zu­sam­men­hang aus, füh­ren die Ermitt­lun­gen jedoch offen. Wer Hin­wei­se zu den Ein­brü­chen oder ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen geben kann, wird gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.